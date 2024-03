CHE BOMBA: Google Pixel 8 Pro con COUPON che fa CROLLARE il prezzo!

Elegante, sofisticato, con prestazioni top di gamma e un prezzo che oggi ti farà cadere dalla sedia: Google Pixel 8 Pro, lo smartphone Android eccellenza del marchio, a soli 849€!

Questo prezzo è possibile grazie al 14% di sconto, correlato con un coupon da applicare prima del checkout per avere 100€ di ribasso dal prezzo originale! Hai capito bene: crolla dagli originali 1099€ a soli 849€, ma solo per poco tempo!

Progettato da Google per darti il massimo dell'experience

Google Pixel 8 Pro è il top in tutto: comparto fotografico, controlli pro, potenza di risposta, intelligenza artificiale e molto altro ancora. Con i Controlli Pro puoi usare impostazioni avanzate per la fotocamera come velocità dell'otturatore, ISO e altro ancora. Inoltre, supportano la risoluzione massima per un maggiore dettaglio. E che dire delle foto? Con la funzione Best Take di Pixel, combini foto simili in una sola foto bellissima dove tutti i soggetti hanno l'aspetto migliore. Esatto: se in uno scatto tu sorridi e lei ha gli occhi chiusi, combina due foto per ottenerne una perfetta!

Il nuovo chip Google Tensor G3 integra l'Intelligenza Artificiale di Google per creare foto e video all'avanguardia ed esserti utile in modi sempre nuovi. Inoltre, "Traduzione dal Vivo" ti consente di avere conversazioni faccia a faccia in 49 lingue, trascrivere messaggi in tempo reale e tradurre cartelli. A completare queste funzioni incredibili un display super Actua da 6,7" che rende tutto davvero uno sballo!

Non perdere il tecnologico e avanzatissimo Google Pixel 8 Pro a soli 848€: applica il coupon da 100€ di sconto prima del checkout su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.