Lo sai che tipo di aria state respirando tu e i tuoi familiari in casa? Se la risposta è no devi assolutamente rimediare e oggi puoi farlo con il misuratore della qualità dell'aria professionale AWAIR. Adesso può essere tuo usufruendo di un coupon sconto del valore di 50 euro.

Controlla l'aria di casa con il misuratore della qualità dell'aria professionale AWAIR

Visto che quello che respiriamo fuori di casa non è sotto il nostro controllo almeno in casa tua cerca di assicurarti un'aria sana. Inizia con il suo monitoraggio, non sarà necessario spendere una fortuna, devi solo disporre del dispositivo giusto ed è proprio quello che ti proponiamo oggi. Ma vediamo nel dettaglio tutte le sue caratteristiche.

Il misuratore della qualità dell'aria professionale AWAIR monitora la temperatura, l'umidità dell'aria, l'anidride carbonica (CO2), le sostanze chimiche (VOC) e le polveri sottili (PM 2.5) eventualmente presenti nella tua casa o nel tuo ufficio.

Questo è stato progettato al fine di controllare la qualità dell'aria che respiri praticamente in tempo reale. Dati e metriche sulla qualità dell'aria in tempo reale e sempre a portata di mano tramite l'app gratuita "AWAIR HOME".

Non solo perché fornisce anche indicazioni e utili consigli . Consulta la scheda Tendenza nell'applicazione per monitorare i cambiamenti nella qualità della tua aria e ricevere un feedback basato sulle letture attuali e storiche della qualità dell'aria.

Inoltre hai a tua disposizione assistenza smart integrata nel prodotto. Approfitta delle integrazioni con gli assistenti intelligenti di Awair per aiutarti a mantenere un ambiente domestico salutare.

L'app dedicata funziona sia su smartphone che su tablet con le ultime versioni di iOS e Android.

Ora il misuratore della qualità dell'aria professionale AWAIR può essere tuo usufruendo di un coupon sconto del valore di 50 euro. Approfittane adesso!

