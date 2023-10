CHE AFFARE Amazon Fire TV Stick a questo PREZZO SCONTATO

Amazon Fire TV Stick è un dispositivo di streaming multimediale sviluppato da Amazon. Si collega alla porta HDMI del tuo televisore e ti permette di accedere a una vasta gamma di contenuti in streaming. Oggi è possibile acquistarla al 22% di sconto per un prezzo finale di 34,99€.

Amazon Fire TV Stick per un'esperienza multimediale a 360°

La nuova generazione del Fire TV Stick di Amazon è una potente e versatile soluzione per lo streaming. Con il 50% in più di potenza rispetto al modello del 2019, offre uno streaming rapido e in Full HD, garantendo un'esperienza visiva eccezionale.

La confezione include un telecomando vocale Alexa, che semplifica il controllo del tuo intrattenimento. Puoi utilizzare la voce per cercare e avviare contenuti su varie app e accendere/spegnere dispositivi compatibili, come la TV e la soundbar, tutto da un unico telecomando. L'esperienza audio è potenziata dal supporto per il formato Dolby Atmos, che offre un suono avvolgente per un vero e proprio audio home theatre.

Con migliaia di canali, Skill Alexa e app disponibili, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video e molti altri, avrai accesso a un'incredibile varietà di contenuti. Gli abbonati ad Amazon Prime possono godere di un accesso illimitato a migliaia di film ed episodi di serie TV.

Inoltre, puoi seguire programmi TV ed eventi sportivi in diretta grazie ad abbonamenti a servizi come DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity. Se desideri contenuti gratuiti, puoi accedere a film e serie TV tramite app come Pluto TV e YouTube. Il Fire TV Stick è il compagno perfetto per trasformare il tuo televisore in una piattaforma di streaming completa e controllare il tuo intrattenimento in modo facile e intuitivo.

Oggi è possibile acquistare Amazon Fire TV Stick in promozione del 22% per un prezzo d'acquisto finale di 34,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.