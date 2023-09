Chattare con i personaggi storici grazie all'AI

L'intelligenza artificiale è una tecnologia che non smette di stupire e di offrire nuove possibilità di creazione e di apprendimento. Tra le tante applicazioni che sfruttano l'AI, una delle più curiose e interessanti è Hello History, che permette di simulare una conversazione con un personaggio storico come Cleopatra, Einstein, Marilyn Monroe o Steve Jobs. Hello History è un modo divertente e originale di studiare la storia e di entrare in contatto con i protagonisti del passato, scoprire i loro pensieri, le loro emozioni, le loro esperienze e i consigli. Per farlo basterà scaricare l'applicazione ufficiale ma ecco come funziona Hello History e come scaricare l'app.

Hello History per dialogare con la storia

Grazie alla tecnologia AI ora è possibile fare un viaggio nel tempo e avere conversazioni personali con alcune delle figure storiche più influenti di tutti i tempi. Hello History è un'applicazione per dispositivi mobili che utilizza una tecnologia AI all'avanguardia per dare vita a questi personaggi e rendere le conversazioni autentiche e coinvolgenti. Ogni conversazione è completamente unica e dipende dalle domande o le risposte inserite dall’utente.

Hello History: non solo divertimento

L’applicazione permette di passare un momento di divertimento ma anche di imparare di più su arte, musica, giustizia, letteratura, filosofia, scienza, tecnologia o anche strategia militare, scegliendo tra una vasta gamma di figure storiche. L’applicazione è divertente ed educativa e permette di immergersi in un mondo passato e nuove prospettive e intuizioni sulla vita moderna, conoscendo la storia e il mondo da un altro punto di vista. Un metodo innovativo anche per migliorare le abilità linguistiche, poiché l'app supporta diverse lingue e permette di parlare con i personaggi storici nella loro lingua madre o in un’altra lingua selezionata. È quindi possibili comunicare sull’app in diverse lingue, anche se Hello History ci tiene a specificare che la lingua con i migliori risultati è l’inglese.

Come scaricare Hello History

L’applicazione è gratuita ed è disponibile su Google Play e App store, per utilizzare Hello History è necessario scaricare l’app sul proprio dispositivo, l’applicazione permette di dialogare con personaggi come Cleopatra, Aristotele, Buddha, Giulio Cesare, Confucio,Gengis Khan, Marco Polo, Giovanna d'Arco, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci e molti altri ancora. Per cominciare una conversazione davvero speciale è necessario scaricare l’app, per farlo basterò seguire questi passaggi:

Aprire lo store del proprio dispositivo;

Cercare Hello History;

Selezionare ottieni;

Attendere l’istallazione dell’app;

Aprire l’app;

Accedere tramite Account Google, Account Apple o email;

Utilizzare l’app.

Hello History offre anche tre opzioni di abbonamento: settimanale, mensile e annuale. Gli abbonamenti hanno lo scopo di aggiungere messaggi extra ai personaggi storici, fino a 10.000 messaggi al mese per gli abbonati.

Come comunicare con un personaggio storico

Invece, per avviare la conversazione vera e propria sarà sufficiente selezionare il personaggio e procedere su “Start Chat”. A questo punto si entrerà nel vivo della chat e sarà possibile avviare la conversazione e inviare il primo messaggio. L'app usa una tecnologia AI all'avanguardia per dare vita al personaggio e rendere la conversazione autentica e coinvolgente. Inoltre, la parte interessante è che ogni conversazione di sviluppa in base alle domande poste, rendendo le conversazioni uniche per ogni utente.

Le categorie di Hello History

L'applicazione è intuitiva e molto pratica, per iniziare, nella pagina principale sarà possibile scegliere il personaggio storico con cui chattare. La pagina principale “people” è suddivisa in categorie, qui si possono trovare le novità, i personaggi popolari, oppure le categorie come la musica o la politica. Per una ricerca personale sarà sufficiente procedere su “Insights” qui sarà possibile navigare tra le diverse categorie disponibili, come donne della storia, filosofia, scienza e molto altro. Utilizzando l’applicazione Hello History, infatti, si può scegliere un periodo storico specifico, ideale per approfondire le conoscenze in una determinata epoca o contesto. L'app permette anche di filtrare i personaggi storici in base a diverse categorie, tra cui il periodo storico, o cercare il personaggio nella sezione “My Chats” digitando il nome nella barra di ricerca, in alto alla pagina.

Infatti, sono moltissime le epoche presenti e permettono di scegliere tra personaggi di tutta la storia come Cristoforo Colombo, Galileo Galilei, William Shakespeare, Maria Antonietta, Napoleone. O ancora Abraham Lincoln, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Marilyn Monroe, Steve Jobs e molti altri. Ma il periodo storico non è l’unico riferimento è possibile anche scegliere altre categorie, come arte, musica, giustizia, letteratura, filosofia, scienza, tecnologia o altro. In sostanza, sono presenti i personaggi di tutte le epoche e per tutti i gusti.

Tempo e limiti nella chat con il personaggio storico

Avviando una conversazione su Hello History non si avrà nessun limite di tempo, è infatti possibile chattare con i personaggi storici per tutto il tempo che si ritiene necessario. Il limite vero e proprio riguarda invece il numero di messaggi che è possibile inviare ai personaggi storici ogni mese, nonché 100 messaggi per l’accesso gratuito. Altrimenti il limite varia a seconda dell’abbonamento, per gli abbonati è possibile inviare fino a 10.000 messaggi al mese.

Hello History: tutto quello che bisogna sapere

L'applicazione Hello History, come moltissime altre app basate sull’intelligenza artificiale, sono un modo simpatico ma anche concreto per conoscere un mondo del tutto nuovo. L’intelligenza artificiale, per quanto faccia paura, permette di generare dei contenuti innovativi e sicuramente fuori dalle righe. Tutti i progetti generati dall’AI se usati correttamente portano a uno sviluppo creativo notevole e rendono l’intelligenza artificiale un supporto ideale per generare contenuti più velocemente o migliorare determinate azioni tendenzialmente lente e complesse. Tuttavia, anche per Hello History è importante specificare, come comunica anche l’app stessa all’inizio dell’utilizzo, che il contenuto e le informazioni che vengono creata nelle conversazioni vanno sempre verificata qualsiasi sia il fine o lo scopo.