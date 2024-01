ChatGPT Team: OpenAI lancia piano in abbonamento per team

OpenAI sta lanciando un nuovo piano di abbonamento per ChatGPT, il suo chatbot virale basato sull'intelligenza artificiale, rivolto a piccoli gruppi di lavoro e orientati al self-service. Chiamato giustamente ChatGPT Team, il piano fornisce uno spazio di lavoro dedicato per team fino a 149 persone che utilizzano ChatGPT, nonché strumenti di amministrazione per la gestione del gruppo di lavoro. Gli utenti di ChatGPT Team hanno accesso agli ultimi modelli di OpenAI: GPT-4 (che genera testo), GPT-4 con Vision (che comprende immagini oltre al testo) e DALL-E 3 (che crea immagini) - oltre a strumenti per consentire al chatbot di analizzare, modificare ed estrarre informazioni dai file caricati.

ChatGPT Team: ogni utente potrà creare e condividere GPT personalizzati

Questo nuovo piano consente alle persone all'interno di un team di creare e condividere GPT, app personalizzate basate sui modelli di intelligenza artificiale di generazione di testo di OpenAI. I GPT non richiedono esperienza di codifica e possono essere semplici o complessi a piacere. Ad esempio, un GPT potrebbe importare le basi di codice proprietarie di un'azienda in modo che gli sviluppatori possano verificarne lo stile o generare codice in linea con le migliori pratiche. Come ulteriore vantaggio, OpenAI afferma che, in futuro, i clienti di ChatGPT Team riceveranno nuove funzionalità e miglioramenti non specificati e che non addestrerà i modelli sui dati o sulle conversazioni del team.

Il nuovo piano in abbonamento di OpenAI ha un costo di 30 dollari per utente al mese o 25 dollari per utente al mese (se fatturati annualmente). Il costo è superiore a quello ChatGPT Plus, il piano ChatGPT premium individuale di OpenAI, che ha un prezzo di 20 dollari al mese. Ma ChatGPT Team è molto più economico della versione Enterprise, che costa fino a 60 dollari per utente al mese. I gruppi devono avere un minimo di 150 utenti e un contratto di 12 mesi.