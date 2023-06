ChatGPT: su iPhone e iPad accede a Bing di Microsoft

Da alcune settimane a questa parte, ChatGPT è disponibile pure per iPhone e iPad sotto forma di app dedicata. Nel corso delle ultime ore, però, l’app è stata sottoposta a un interessante aggiornamento grazie al quale adesso è possibile accedere alle informazioni e alle notizie ottenute tramite i risultati forniti da Bing, il motore di ricerca di Microsoft.

ChatGPT per iPhone e iPad ora accede a Bing

L’aggiunta della nuova funzionalità è stata annunciata da OpenAI tramite il changelog dell’app di ChatGPT, che riportiamo di seguito per completezza d’informazione.

Gli utenti Plus ora possono utilizzare la funzione Navigazione per ottenere risposte complete e approfondimenti attuali su eventi e informazioni che vanno oltre i dati di addestramento originali del modello. Per provarlo, abilita la navigazione nella sezione "Nuove funzionalità" delle impostazioni dell'app. Quindi seleziona GPT-4 nel selettore di modelli e scegli "Sfoglia con Bing" nel menu a discesa.

Da notare che l’obbligo di far passare l’accesso a Internet di ChatGPT tramite Bing e quasi sicuramente dettato dall’accordo multimiliardario che lega OpenAI e Microsoft.

Da tenere presente che l’integrazione di Bing era già disponibile in versione Beta per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Plus a pagamento. Oltre a permettere di accedere alla suddetta feature, l’abbonamento consente di sfruttare il modello GPT-4, di accedere ai plugin e di avere accesso prioritario in caso di congestione del server, mentre la versione gratuita di ChatGPT consente di ottenere informazioni solo fino al 2021.

In merito, invece, all’avvento dell’app di ChatGPT per dispositivi Android, al momento non sono disponibili informazioni riguardo il rilascio, nonostante in precedenza OpenAI abbia promesso di voler rimediare a stretto giro.