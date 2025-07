ChatGPT sta cambiando il nostro modo di parlare: il preoccupante dato di uno studio

Negli ultimi anni, il nostro modo di comunicare ha subito un cambiamento tanto sottile quanto profondo, plasmato dall’incessante presenza delle intelligenze artificiali conversazionali. La crescente adozione di strumenti come ChatGPT non si limita più alle interazioni online o ai contesti specialistici, ma si riflette sempre più frequentemente nel linguaggio quotidiano di un pubblico trasversale.

Questo fenomeno, come sottolineato da un recente studio riportato da NDTV, non è più circoscritto a una nicchia di utenti tecnologici, ma coinvolge una fetta sempre più ampia della popolazione, evidenziando un’influenza che va ben oltre la semplice curiosità tecnologica.

L'influenza dei chatbot

L’influenza esercitata dai chatbot e dalle AI conversazionali sulla comunicazione digitale è ormai misurabile: frasi come “Ti fornisco alcune informazioni su…” o “Mi auguro che questi chiarimenti ti siano utili” sono entrate a far parte del lessico comune, soprattutto nei contesti lavorativi e formali.

Questo stile, caratterizzato da una struttura delle frasi ordinata, metodica e neutrale, si sta affermando come modello di riferimento per chi desidera trasmettere competenza e affidabilità. In particolare, il linguaggio formale e privo di ambiguità, tipico delle risposte generate dalle AI, viene sempre più spesso associato a professionalità e autorevolezza.

Le conseguenze di questa trasformazione

Gli esperti sottolineano come questa trasformazione non sia priva di conseguenze. La progressiva standardizzazione del linguaggio potrebbe portare a una perdita di autenticità e spontaneità nelle relazioni, impoverendo il patrimonio culturale rappresentato dalle espressioni regionali, dai modi di dire e dalle sfumature tipiche di ogni comunità linguistica.

L’adozione di uno stile “da ChatGPT” rischia di appiattire le differenze, sostituendo la ricchezza della comunicazione umana con un modello preconfezionato e prevedibile.

Qualche aspetto positivo

Tuttavia, non mancano gli aspetti positivi. In un’epoca caratterizzata da una comunicazione sempre più globale e digitale, la chiarezza e la coerenza offerte da un linguaggio standardizzato possono rappresentare un vantaggio concreto. Soprattutto nei contesti professionali e istituzionali, la capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato e privo di ambiguità viene percepita come un segno di competenza.

Questo spiega perché molte persone scelgano consapevolmente di adottare lo stile comunicativo delle intelligenze artificiali, nella convinzione che ciò possa rafforzare la propria credibilità e autorevolezza.