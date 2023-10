ChatGPT Plus rilascia nuove funzionalità con l’ultima beta

ChatGPT Plus, la versione a pagamento del chatbot di OpenAI, si aggiorna nella sua versione beta, introducendo alcune novità interessanti. Come riportato dall’utente Big Bang AI in un post sul proprio account X (ex Twitter), sono due le importanti funzionalità ora disponibili sul chatbot. La prima riguarda i nuovi formati di caricamento dei file. Adesso è infatti possibile caricare PDF e altri file che possono essere estratti, analizzati, visualizzati ed esportati. L’altra è invece relativa al supporto multimodale. Ciò significa, ad esempio, che gli utenti non dovranno più selezionare dal menu a tendina di GPT-4 modalità come “Browse with Bing”, l’analisi avanzata dei dati o DALL-E, ma l’intelligenza artificiale farà tutto in automatico, in base al contesto. OpenAI lascia comunque agli utenti la possibilità di effettuare l’operazione in modo manuale.

🔥 ChatGPT just released its 2 BIGGEST updates

Her'e what's new : 1. True Multimodal: no more switching between tools! ChatGPT gives you true superpowers by letting you use all modes in combination.

2. New file upload formats: you can now upload PDFs and other types of files to… pic.twitter.com/Q2j3nk4bDj — Big Bang AI (@TheBigBangAI) October 29, 2023

ChatGPT Plus diventa più simile a ChatGPT Enterprise

Queste due novità permettono agli utenti di ChatGPT Plus di provare le funzionalità di ChatGPT Enterprise, la versione business del chatbot di OpenAI. Per quanto riguarda l’analisi dei dati, quando un utente invia il file da analizzare a ChatGPT, al chatbot basteranno pochi secondi per elaborare il tutto. Fatto ciò, ChatGPT Plus potrà eseguire diverse operazioni, come il riepilogo dei dati, rispondere alle domande o generare visualizzazioni in base alle richieste.

Naturalmente il chatbot non si limita soltanto ai file di testo. Un utente ha pubblicato sul suo account Threads uno screenshot di una conversazione con il chatbot, in cui caricava la foto di un capibara, chiedendo a ChatGPT di creare un’immagine in stile Pixar tramite DALL-E 3. Una volta ottenuto il risultato, quest’ultimo ha caricato la foto di uno skateboard, chiedendo di aggiungerlo al precedente risultato. Il chatbot è riuscito ad eseguire la richiesta in pochi secondi. ChatGPT Plus si è anche preso un po’ di libertà, aggiungendo anche un cappello al capibara, magari per dargli un aspetto più “cool”, da vero skater.