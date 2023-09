ChatGPT: OpenAI annuncia la possibilità per navigare su internet

Il database di ChatGPT non è più limitato al 2021. Ad annunciarlo è stata la stessa OpenAI con un post sul proprio profilo X (ex Twitter). Secondo l’azienda ChatGPT può finalmente navigare su internet e fornire agli utenti informazioni aggiornate e autorevoli, con link diretti alle fonti. Si tratta di una grandissima novità, che toglie a questo chatbot la sua più grande debolezza, ovvero quella di non essere aggiornato sui fatti più recenti. Sfruttando il motore di ricerca Bing di Microsoft, è ad esempio possibile chiedere al chatbot di visualizzare le recensioni sul neoarrivato iPhone 15, oppure quale pellicola ha vinto il premio Oscar come miglior film agli ultimi Academy Awards.

ChatGPT: navigazione internet presto accessibile a tutti

Questa nuova funzionalità, utilizzabile tramite il plugin “Browse with Bing” (Naviga con Bing), al momento non è disponibile per tutti gli utenti. In un successivo post su X, l’azienda ha fatto sapere che la navigazione è attiva da oggi soltanto per gli utenti ChatGPT Plus e ChatGPT Enterprise. I plugin non sono infatti accessibili agli utenti con la versione gratuita. Questi sono compatibili con GPT-4, mentre la versione standard si basa ancora sul modello di linguaggio GPT-3.5. Tuttavia, si legge ancora nel post, presto la navigazione su internet verrà ampliata a tutti.

Con l’arrivo della navigazione internet ChatGPT si avvicina a Google Bard, il cui punto forte è proprio la ricerca sul web. Proprio come il chatbot di Google, ChatGPT mostrerà agli utenti dei link per poter visualizzare la fonte che ha usato per dare la risposta. Chi dovesse avere una delle due versioni a pagamento di ChatGPT, può già provare la ricerca cliccando prima su GPT-4 e poi “Browse with Bing”. Al momento la navigazione con Bing su ChatGPT sembrerebbe un po’ lenta. Tuttavia, una volta che OpenAI rilascerà questa funzione per tutti gli utenti, il processo in futuro potrebbe divenire più semplice e veloce.