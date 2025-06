ChatGPT non funziona: down anche Sora e le API aziendali [AGGIORNATO]

I servizi di punta di OpenAI sono stati colpiti nella mattinata di oggi da una serie di malfunzionamenti, con un down simultaneo che ha coinvolto ChatGPT, Sora e le API. La situazione ha generato problemi di accesso, latenza elevata ed errori diffusi, impedendo a migliaia di utenti di utilizzare le piattaforme di intelligenza artificiale dell'azienda.

Malfunzionamento parziale

Il malfunzionamento ha interessato trasversalmente l'intero ecosistema tecnologico di OpenAI. Dal chatbot più famoso al mondo alle nuove tecnologie di generazione video, fino alle interfacce di programmazione utilizzate dagli sviluppatori, nessun servizio è stato risparmiato. La pagina ufficiale di status dell'azienda ha confermato la criticità, classificandola come "malfunzionamento parziale". Nel frattempo, i tecnici sono impegnati attivamente nella risoluzione dei problemi tecnici.

Disagi per singoli utenti e per aziende

Le conseguenze di questa crisi si estendono ben oltre il disagio individuale degli utenti. Numerose aziende che si affidano alle API di OpenAI per i loro servizi essenziali stanno sperimentando interruzioni significative delle attività. In particolare, sviluppatori e imprese che utilizzano ChatGPT per assistenza clienti o elaborazione dati stanno cercando soluzioni temporanee per mantenere la continuità operativa. Questo scenario evidenzia la crescente dipendenza globale dalle piattaforme di intelligenza artificiale, ormai integrate in contesti professionali, educativi e personali.

Tecnici al lavoro

Sebbene la comunicazione ufficiale sia stata limitata alla pagina di status, senza ulteriori dichiarazioni sui canali social o sul blog aziendale, OpenAI ha rassicurato gli utenti sul fatto che il team tecnico sta lavorando intensamente per identificare e risolvere i problemi. Gli esperti del settore hanno avanzato l'ipotesi di un possibile sovraccarico dei server o di problematiche tecniche più complesse, ma mancano conferme ufficiali.

Necessità di backup

Questa crisi mette in evidenza la necessità di strategie di backup efficaci per garantire la continuità dei servizi basati su intelligenza artificiale. La mancanza di alternative immediate ha infatti sottolineato la vulnerabilità di molte aziende e utenti individuali, che si trovano a fronteggiare un'interruzione imprevista e destabilizzante.

Gli utenti sono stati invitati a consultare regolarmente la pagina di status per aggiornamenti in tempo reale e a considerare l'uso di soluzioni temporanee alternative. OpenAI ha promesso di fornire ulteriori informazioni non appena disponibili, ma al momento non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di risoluzione del problema.

AGGIORNAMENTO

Una serie di test confermano che ChatGPT, il modello linguistico e generatore di testo di OpenAI, è tornato operativo.