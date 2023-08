ChatGPT ha individuato un nuovo e temibile malware macOS sul Dark Web

I malware su macOS, seppur in numero ancora minore rispetto a quelli operativi su Windows, cominciano ad essere un problema molto serio.

L'ultimo arrivato tra gli agenti malevoli che lavorano nel contesto Apple è stato individuato dalla società di sicurezza informatica Guardz, con una collaborazione "eccellente", ovvero ChatGPT. Al celebre chatbot di OpenAI, infatti, è stato chiesto tramite prompt di setacciare il Dark Web per individuare eventuali nuovi malware e, il risultato di questa domanda, ha portato a una scoperta inquietante.

Stiamo parlando di un vero e proprio Hidden Virtual Network Computer (HVNC) utilizzato per ottenere l'accesso ai Mac utilizzati da piccole e medie imprese. Questo è sistema è in grado di rubare informazioni importanti e dati d'accesso ai computer infettati.

Questo strumento malevolo è venduto da alcuni hacker russi che, secondo alcune ricerche di Guardz, sono già stati in grado di racimolare una cifra di 100.000 dollari attraverso le l'attività del malware.

Malware macOS sul Dark Web: Guardz e ChatGPT "collaborano" per l'individuazione

Il sistema HVNC viene venduto agli acquirenti per la cifra di 60.000 dollari e, stando ai suoi creatori, questo è in grado di essere avviato anche senza particolari conoscenze informatiche. Stando ai suoi creatori, tale sistema è in grado di lavorare su diverse versioni di macOS, creando nuove sessioni utente invisibili al legittimo proprietario del Mac.

In questo contesto, molti degli strumenti di solito utilizzati per proteggere il computer non saranno in grado di rilevare il malware. In tal senso, anche il riavvio del Mac non porta alcun tipo di beneficio. A tal proposito, l'unica soluzione per ripristinare un completo funzionamento della macchina sembra essere necessaria la cancellazione totale del suo contenuto.

Guardz afferma nel suo post sul blog che mentre i Mac sono stati storicamente un po' "snobbati" dai criminali informatici, probabilmente a causa della loro maggiore sicurezza, sempre più malware vengono sviluppati per macOS.

Un modo per proteggere il proprio Mac è mantenerlo aggiornato all'ultima versione del sistema operativo. Inoltre, non aprire e-mail da fonti non affidabili o installare app al di fuori di Mac App Store di Apple sono abitudini che abbassano sensibilmente i rischi.