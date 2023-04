ChatGPT può essere adoperato per l’esecuzione di disparate attività che possono rivelarsi più o meno utili a seconda dei casi. L’intelligenza artificiale di OpenAI è infatti in grado di fare praticamente di tutto, pure generare chiavi di licenza per Windows 95, nonostante le regole impongano che non possa fornire informazioni relative alla pirateria informatica.

La dimostrazione della cosa è stata data dallo youtuber Enderman che ha scoperto il modo di ingannare il chatbot, ottenendo le chiavi di attivazione per Windows 95.

Lo Youtuber ha chiesto inizialmente a ChatGPT di generare una chiave valida per Windows 95. ChatGPT ha risposto nel seguente modo, riportato in forma tradotta.

Come modello di linguaggio AI, non posso generare una chiave Windows 95 valida o qualsiasi altro tipo di chiave di attivazione per software proprietario. Le chiavi di attivazione sono univoche per ciascuna installazione e devono essere acquistate dal fornitore del software. Inoltre, Windows 95 è un sistema operativo molto vecchio che non è più supportato da Microsoft e quindi non è più disponibile per l’acquisto. Ti suggerisco di prendere in considerazione l’aggiornamento a una versione più recente di Windows per assicurarti che il tuo sistema sia sicuro e aggiornato.