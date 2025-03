ChatGPT diventa il quinto sito più visitato al mondo, tutti i dettagli

ChatGPT ha conquistato una posizione di grande rilevanza nel mondo digitale, piazzandosi tra i siti web più visitati al mondo. Secondo gli ultimi dati forniti da Similarweb, la piattaforma si è classificata al quinto posto per traffico da computer, mentre occupa il settimo posto se si considerano anche le visite da dispositivi mobili. Complessivamente, ChatGPT ha registrato 3,905 miliardi di visite mensili. Le piattaforme che occupano le prime posizioni sono Google, seguita da YouTube, Facebook, Instagram, X e WhatsApp.

La crescita del traffico verso ChatGPT è stata esponenziale, con un incremento del 1,44% tra gennaio e febbraio 2025 e una crescita complessiva del 137% rispetto all'anno precedente. Ad oggi, circa l'1,86% del traffico internet globale è diretto verso ChatGPT, un dato che testimonia l'enorme impatto della piattaforma.

Tuttavia, questa rapida ascesa ha sollevato diverse preoccupazioni, in particolare riguardo all'affidabilità delle informazioni fornite dal chatbot. I ricercatori hanno notato che negli Stati Uniti, molti fornitori di notizie hanno visto un numero limitato di visite provenienti da ChatGPT.

Tutti i dati di Similarweb

Secondo Similarweb, questo suggerisce che gli utenti tendono a fidarsi del contenuto generato dall'IA senza approfondire le fonti citate, un comportamento che potrebbe favorire la diffusione di informazioni imprecise o "allucinazioni" generative, un fenomeno di cui l'AI è ancora soggetta.

Per quanto riguarda l'audience di ChatGPT, essa è composta per una maggioranza di uomini (54,41%), mentre le donne rappresentano il 45,59%. La fascia d'età predominante tra gli utenti è quella tra i 25 e i 34 anni. Le principali richieste degli utenti riguardano principalmente temi legati a videogiochi e accessori tecnologici, settori che stanno guidando una parte importante del traffico verso la piattaforma.

In termini di fonti di traffico, la principale provenienza per ChatGPT è quella diretta, che ha generato il 76,37% delle visite da desktop nel mese scorso. Per quanto riguarda il traffico sui social media, il sito riceve la maggior parte delle sue visite da YouTube, seguito da WhatsApp e Facebook. Una delle strategie future potrebbe essere quella di aumentare il coinvolgimento attraverso LinkedIn, un canale ancora poco sfruttato.