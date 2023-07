ChatGPT: arrivano le istruzioni personalizzate, ma non in Italia

C'è una novità relativa a ChatGPT che è da poco stata annunciata da OpenAI e che sta suscitando particolare interesse, ma che purtroppo al momento non è ancora fruibile in Europa e quindi neppure in Italia e anche il Regno Unito è escluso. Si tratta delle cosiddette istruzioni personalizzate.

ChatGPT: istruzioni personalizzate per gli utenti Plus

Andando più in dettaglio, adesso ChatGPT è in grado di ricordare con chi si interfaccia, senza che risulti necessario spiegarlo a ogni conversazione. Ciò viene per l'appunto resto possibile dalle istruzioni personalizzate che gli utenti possono impostare.

Gli utenti possono personalizzare il punto di inizio delle conversazioni col chatbot, pertanto è possibile impostare quelle cose che si vorrebbe che ChatGPT sapesse sempre (come ad esempio il tipo di lavoro svolto), così che ChatGPT le abbia a disposizione a partire dall'inizio di ogni conversazione. È insomma un ottimo sistema per evitare di ricominciare ogni volta da zero quanto il chatbot viene impiegato.

Va tuttavia tenuto presente che per usufruire della nuova funzione, la quale può essere attivata nelle impostazioni del chatbot, è indispensabile aver abilitato pure l'abbonamento alla versione Plus di ChatGPT. Senza, infatti, non è possibile in alcun modo impartire le istruzioni personalizzate.

Da tenere presente che OpenAI si è assicurata che le istruzioni personalizzate non vadano a ignorare gli strumenti di sicurezza del sistema (per esempio "come uccidere una persona") e afferma che si sforzerà di rimuovere informazioni di identificazione personale, in maniera tale da rendere la nuova funzione quanto più efficiente e sicura possibile