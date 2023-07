L'attesa è finita: l'applicazione ufficiale Android di ChatGPT ha appena fatto il suo debutto in Italia, così come avvenuto la scorsa settimana in altri paesi a partire dagli Stati Uniti. Chiunque la può scaricare gratuitamente dalla piattaforma Google Play, per installarla su smartphone o tablet basati sul sistema operativo di Mountain View. Le funzionalità sono le stesse già messe alla prova nella controparte per iOS.

ChatGPT: l'app Android è in download in Italia

Con supporto al tema chiaro o scuro, è in grado di elaborare sia gli input digitati sia la dettatura vocale e di sincronizzare le conversazioni tra tutti i dispositivi utilizzati. Qui sotto un paio di screenshot per l'interfaccia messa a punto da OpenAI. Di fatto, rende più comoda l'interazione con il chatbot, per la quale fino a oggi era necessario accedere via browser all'indirizzo chat.openai.com.

Il rollout ha preso il via nel nostro paese in serata. Coloro che avevano effettuato la registrazione su Google Play per ricevere un avviso in occasione del lancio, hanno subito ricevuto una notifica.

Come già scritto in apertura, per utilizzare l'applicazione ufficiale di ChatGPT per Android non è necessario sottoscrivere l'abbonamento alla formula Plus del chatbot (al prezzo mensile di 20 dollari), anche se quest'ultimo concede l'accesso ad alcune funzionalità premium come l'utilizzo del modello GPT-4 di ultima generazione (al posto di GPT-3.5) e la ricezione di risposte più rapide in caso di sovraccarico del sistema.

In termini di autorizzazioni richieste, il software potrebbe raccogliere dati in merito alla posizione dell'utente, alle sue informazioni personali, ai messaggi in-app scambiati, all'attività svolta in-app e log diagnostici riguardanti prestazioni o anomalie. Lo sviluppatore assicura che non saranno condivisi con terze parti, che durante il transito è impiegata una protezione crittografica e che, in qualsiasi momento, è possibile richiederne l'eliminazione completa.