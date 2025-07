ChatEurope, il chatbot AI europeo per le notizie, delude: test evidenziano gravi limiti

Nel panorama digitale europeo, la battaglia contro la disinformazione si fa sempre più serrata e la necessità di strumenti innovativi, capaci di fornire notizie affidabili e tempestive, è avvertita come una priorità. Proprio in questa cornice si inserisce il lancio di ChatEurope, il nuovo chatbot informativo finanziato dall’Unione Europea e sviluppato grazie alla collaborazione di quindici importanti testate giornalistiche del continente.

L’obiettivo dichiarato: offrire un baluardo tecnologico contro la diffusione di notizie false e manipolate online, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale per rispondere alle domande dei cittadini con dati verificati e contenuti aggiornati.

Tecnologia e modello linguistico

La piattaforma, che si appoggia sulla tecnologia della romena DRUID AI e utilizza un modello linguistico avanzato sviluppato dalla francese Mistral, si distingue per un’infrastruttura che integra anche strumenti di trascrizione automatica forniti da Deutsche Welle. L’intero sistema si alimenta esclusivamente con contenuti giornalistici ufficiali, selezionati dai partner dell’iniziativa, per garantire la massima accuratezza e affidabilità delle risposte.

Test deludenti

Tuttavia, i primi test indipendenti condotti da esperti del settore hanno evidenziato risultati tutt’altro che soddisfacenti. Proprio mentre ChatEurope avrebbe dovuto distinguersi come esempio virtuoso nella lotta alla disinformazione, le verifiche hanno messo in luce serie difficoltà nella capacità del chatbot informativo di fornire risposte realmente pertinenti e aggiornate. In particolare, su temi di attualità come la questione della protezione dei lupi in Germania, il sistema ha restituito analisi decontestualizzate, incapaci di cogliere gli sviluppi più recenti e le sfumature normative attuali.

La situazione si complica ulteriormente quando si affrontano argomenti di rilevanza internazionale, come il conflitto tra Russia e Ucraina. In questo caso, le risposte generate dal chatbot informativo sono risultate spesso obsolete, basate su fonti non aggiornate e prive di un adeguato inquadramento geopolitico.

Efficacia effettiva

Queste carenze strutturali hanno acceso il dibattito sull’effettiva efficacia della piattaforma come alternativa alle soluzioni di AI generativa già presenti sul mercato, molte delle quali offrono un livello di aggiornamento e contestualizzazione decisamente superiore. Le dichiarazioni ottimistiche dei promotori, tra cui dpa e AFP, che avevano sottolineato la “trasparenza” e l’“affidabilità innovativa” del progetto, risultano ora smentite dai fatti emersi nei primi test.

Anzi, alcuni osservatori avvertono che, in assenza di un profondo ripensamento tecnico e redazionale, la piattaforma rischia di trasformarsi da soluzione a ulteriore problema, contribuendo involontariamente alla stessa disinformazione che intende combattere.