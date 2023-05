Character design da veri pro in questo corso a meno di 10€

Per diventare un vero maestro nella creazione di personaggi, devi imparare dalle grandi storie e dai loro protagonisti e antagonisti iconici: Luke Skywalker e Darth Vader, Simba e Scar, Batman e il Joker... la lista potrebbe continuare all'infinito. E chi meglio di Nicolás Castro, il famoso disegnatore e character designer di videogiochi e brand di fama mondiale come Disney, Cartoon Network e Lego, può insegnarti i segreti della creazione di personaggi da zero?

Con il suo corso, in promozione esclusiva a soli 9,99 euro, ti guiderà passo dopo passo nella creazione di personaggi che ti porteranno direttamente nel mondo dell'animazione, dei videogiochi e delle piattaforme mobili. Imparerai il loro metodo collaudato per progettare personaggi iconici, organizzandoli in una guida di stile professionale che sarà il punto di partenza per la tua carriera di successo.

Cosa imparerai all'interno del corso?

Pronto ad immergerti in un mondo di creatività e design? Fatti guidare da Nicolás, l'illustratore e game designer che ti porterà alla scoperta dei suoi inizi e della sua straordinaria esperienza nel campo dell'illustrazione e dei videogiochi. In 13 videolezioni on-demand scoprirai le sue più grandi fonti d'ispirazione nel design e, grazie all'analisi di personaggi iconici di animazione e videogiochi, imparerai a definire le caratteristiche distintive dei protagonisti e degli antagonisti delle tue storie.

Ma non è tutto: Nicolás ti guiderà nella creazione della tua guida di stile, partendo dalla traduzione dei tuoi personaggi in forme geometriche, fino alla definizione dei loro punti di forza, dei limiti e della tavolozza di colori perfetta per la tua storia. E alla fine, con l'aiuto di Nicolás, potrai dare gli ultimi ritocchi alla tua guida di stile, organizzare il tuo lavoro e ricevere preziosi consigli per costruire un portafoglio che farà la differenza e impressionerà le aziende e i potenziali clienti.

Il corso è rivolto a illustratori, animatori, designer e chiunque voglia iniziare la propria ricerca professionale nel mercato dei videogiochi e delle applicazioni. È consigliata una conoscenza di disegno base e intermedia di Adobe Photoshop e Illustrator, perciò non è adatto ai completi principianti. Per quanto riguarda i materiali, avrai bisogno di un album da disegno, materiali da disegno e un computer o un tablet con Adobe Photoshop e Illustrator o qualsiasi altro software di modifica delle immagini.

Approfitta della promozione e ottieni uno sconto dell'83% sull'acquisto del corso di character design per videogiochi e applicazioni: l'offerta è a tempo limitato e ti permetterà di accedere illimitatamente a tutte le videolezioni e risorse incluse nel corso.

