Character.AI lancia chat di gruppo con umani e personaggi AI

Chattare con Albert Einstein, Napoleone o Zeus è possibile? Adesso pare proprio di sì. La start-up Character.AI, fondata da ex ricercatori di Google AI ha lanciato una nuova funzionalità per i propri utenti. Grazie alla funzione Character Group Chat, gli utenti possono creare delle chat di gruppo con i propri personaggi AI preferiti oppure inserire utenti umani e intelligenza artificiale nella stessa stanza. Come riportato sul blog ufficiale di Character.AI, tra i personaggi con cui sarà possibile interagire (oltre ai già citati), ci saranno anche Marie Curie, Nikola Telsa, Stephen Hawking, Gengis Khan, Giulio Cesare, ma anche Ade, Atena, Poseidone. Naturalmente, le possibilità sono infinite. Gli utenti potranno anche chattare con gli animali, ad esempio un gatto, un leone, ma anche uno scoiattolo.

Character.AI: le potenzialità delle chat di gruppo AI

Far interagire umani e personaggi AI può offrire diverse possibilità per chat di gruppo di Character.AI. Gli utenti possono infatti creare chat in base ai propri hobby (ad esempio viaggi) e discuterne con amici reali e personaggi AI. Si può discutere magari di videogiochi, di giochi di ruolo o magari creare un proprio club del libro. Se, ad esempio, si ha bisogno di un aiuto per superare un esame di storia romana, si può chiedere a Marco Aurelio o al già citato Giulio Cesare di fare delle domande, per essere sicuri di aver compreso tutto. Le chat di gruppo possono essere utilizzate in svariati modi. Si possono creare sessioni di brainstorming tra personaggi AI e utenti, oppure esercitarsi con le lingue chiacchierando ad esempio con Wiston Churchill oppure creare gruppi di supporto per sfogarsi.

Attualmente questa funzionalità è disponibile soltanto per gli utenti della community c.ai+ (a pagamento), che utilizzano l’app per Android o iOS di Character.AI. La start-up ha comunque dichiarato che presto arriverà anche nella versione web della piattaforma.