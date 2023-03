Champions League, si riparte: dove guardarla in streaming

Ricomincia oggi la Champions League, la competizione calcistica per club più importante d'Europa, con il ritorno degli ottavi di finale. In attesa che scendano in campo tutte le italiane, vittoriose all'andata, puoi cominciare a goderti i match che saranno trasmessi in streaming su NOW.

Abbonandoti al pass sport di NOW puoi avere accesso infatti a 121 partite della UEFA Champions League, oltre a 3 partite a giornata della Serie A TIM, l'intero campionato della Serie B e soprattutto i motori come Formula 1 e MotoGP e altri sport del calibro del basket NBA, il grande tennis e il meglio del rugby internazionale.

Champions League in streaming: le partite in diretta su NOW

Si comincia oggi con Benfica-Club Brugge e Chelsea-Borussia Dortmund, mentre domani potrai guardare il big match tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. La prossima settimana, invece, spazio il 14 marzo a Manchester City contro Red Bull Lipsia e soprattutto al ritorno tra il Porto e l'Inter.

Infine, mercoledì 15 marzo, un altro grande big match: la sfida tra il Real Madrid di Ancelotti e un Liverpool appena reduce da un clamoroso 7-0 rifilato ai rivali di sempre del Manchester United.

Con il pass sport di NOW puoi accedere a tutto questo e non solo, dato che hai anche le partite di UEFA Europa League e Conference League, i motori della Formula1 e della MotoGP, il grande basket della NBA, il Rugby, il tennis e molto altro ancora. Un'occasione da non perdere per assistere in diretta al grande sport internazionale ovunque tu voglia con la qualità della produzione Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.