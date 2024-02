Cessione del quinto in 24 ore con Dynamica Retail

Sei interessato a richiedere la Cessione del Quinto e non sai da che parte iniziare? Oggi ti presentiamo Dynamica Retail, dove potrai fare la tua richiesta in modo veloce e facile, con un servizio capace di chiudere tutto a 48 ore dalla firma dei documenti e con un'affidabilità davvero eccezionale.

Cessione del Quinto erogata a 48 ore dalla firma

La cessione del quinto è una forma di prestito personale caratterizzata da un meccanismo di rimborso unico e agevolato. La sua caratteristica risiede nel fatto che il rimborso avviene attraverso trattenute dirette dalla busta paga o dalla pensione del richiedente, equivalente al quinto dello stipendio o della pensione netta.

Proseguendo sul link di Dynamica Retail potrai accedere ad un form veloce da riempire che ti richiederà soltanto la tipologia d'utente (se pensionato o dipendente statale, pubblico, parapubblico o di azienda privata con più di 16 dipendenti), la data di nascita e la data d'assunzione, oltre che il netto mensile e quante mensilità prendi l'anno.

Inviati questi dati, potrai scegliere l'importo della rata mensile e la durata, fino a 10 anni: un pratico specchietto con tutte le informazioni legate a interessi e importo totale dovuto comparirà in basso, dandoti la possibilità di sapere tutto il necessario, senza dati celati. In tutto ciò, inoltre, l'Imposta di Bollo, le Spese di Istruttoria, le Provvigioni di Intermediazione e le Spese Invio Comunicazioni Periodiche saranno completamente gratuite. Nel caso poi non fossi interessato a proseguire online, potrai cliccare sul bottone relativo e richiedere il contatto di un consulente.

Questo processo è sicuro, affidabile e vi permetterà di avere una risposta entro 24 ore dall'invio della richiesta, con l'erogazione dell'importo a 48 ore dopo la firma.

