Cesoie per erba e arbusti SCONTATISSIME AL 40% con il COUPON Amazon

Con la primavera alle porte, è arrivato il momento di ripulire e sistemare il giardino di casa. Per ottenere risultati ottimali, non farti scappare la mega offerta sulle Cesoie per Erba e Arbusti a Batteria Seesii! Oggi sono disponibili a soli 47 euro grazie ad un coupon di sconto del 40% da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l'offerta è limitatissima e gli articoli stanno per terminare!

Cesoie per Erba e Arbusti a Batteria Seesii: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cesoie per Erba e Arbusti a Batteria Seesii hanno una doppia funzionalità grazie alla lama corta (larghezza 130 mm) per tagliare erba e piccoli pezzi di prato e la lama lunga (lunghezza 230 mm) per tagliare germogli sottili su siepi, cespugli, alberi e arbusti ornamentali.

Il motore da 1320 giri/min rende il tagliasiepi più efficiente durante il taglio di prati o siepi. Questo motore ad alta efficienza garantisce un funzionamento regolare, riduce le vibrazioni e il rumore della macchina e può offrire un ambiente di lavoro più confortevole. In più la batteria da 4000 mAh si ricarica completamente in 2 ore e può essere utilizzata ovunque per circa 60 minuti.

Il tagliasiepi a batteria Seesii utilizza lame Sk5, progettate e ottimizzate con precisione per garantire una buona affilatura della lama e stabilità di taglio. Puoi cambiare le lame senza attrezzi semplicemente ma premendo il pulsante su entrambi i lati.

Anche la sicurezza è garantita grazie ad un pulsante sul lato che impedisce l'attivazione accidentale. Inoltre, il dispositivo è compatto e flessibile, quindi puoi trasportarlo facilmente per qualsiasi piccolo lavoro di giardinaggio.

Oggi le Cesoie per Erba e Arbusti a Batteria Seesii sono disponibili a soli 47 euro grazie ad un coupon di sconto del 40% da applicare al momento dell'ordine. Approfitta subito della mega offerta!

