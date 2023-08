Cerchi una VPN in maxi sconto? Questa promo allora fa al caso tuo

Dopo essere rimasto scottato da un'esperienza spiacevole in vacanza, al tuo rientro a casa hai deciso di affidarti una volta per tutte a una VPN sicura e di qualità, in modo da assicurarti una privacy online totale. La tua è un'ottima scelta, anche per le tempistiche.

Proprio oggi puoi attivare il servizio di NordVPN approfittando della migliore offerta dell'estate: grazie alla promozione Back To School, ottieni NordVPN a partire da 3,19 euro al mese per i primi 2 anni, più altri 3 mesi aggiuntivi in regalo. E se non ti basta, puoi beneficiare del piano Completo a soli 5,19 euro al mese per i primi 24 mesi, più altri 3 in regalo, risparmiando il 68% rispetto al prezzo di listino.

NordVPN lancia la promozione Back to School con sconti fino al 68%

Il prezzo di 3,19 euro al mese è associato al piano Standard, che oltre al servizio VPN aggiunge due importanti funzionalità come la protezione contro i malware contenuti nei file e allegati prima del loro download e il blocco di annunci pubblicitari, pop-up e altri banner fastidiosi per goderti un'esperienza di navigazione non solo più sicura ma anche più veloce.

A questo, il piano Completo di NordVPN assicura l'uso di un password manager da impiegare su più piattaforme diverse, il monitoraggio di eventuali violazioni ai danni di password, indirizzi email e dati delle carte di credito, nonché la crittografia dei file di nuova generazione e uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB, così da proteggere qualsiasi tipo di file in uno spazio cloud privato a conoscenza zero.

Approfitta dunque della promo Back to School di NordVPN per attivare il servizio VPN a partire da soli 3,19 euro al mese per i primi due anni e risparmiare fino al 68% rispetto al prezzo di listino.

