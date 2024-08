Cerchi un POS su misura per te? Axerve ti offre molto di più

Trovare un POS su misura per te potrebbe sembrare un’impresa ardua, ma adesso con Axerve è più semplice. Sul dispositivo Smart POS Easy, infatti, non ci sono commissioni fino a 30.000 euro di transazioni all'anno. Insomma, più che una offerta, un vero miracolo moderno. Si tratta del POS Android PAX A920 Pro, dotato di connettività 4G e Wi-Fi e completo di tutto ciò che serve, inclusa la stampante per scontrini. La SIM per la connessione dati è già inclusa, con la tariffa compresa nel canone mensile del POS.

POS su misura per te: Axerve rende i pagamenti facilissimi

Chi non vorrebbe uno strumento completo, capace di accettare tutte le principali carte nazionali e internazionali, senza commissioni e con un canone mensile a partire da soli 17 euro + IVA? In tal senso, Axerve offre due opzioni: una per incassi fino a 10.000 euro all'anno e un'altra per incassi fino a 30.000 euro. Superata questa soglia, le transazioni saranno soggette a una commissione ridotta dell'1% + IVA.

Axerve mette a disposizione la propria dashboard online. È uno strumento che ti permette di monitorare tutti gli aspetti legati al funzionamento del POS. Qui potrai tenere traccia dei pagamenti incassati e molti altri dati. Parliamo nuovamente del POS Android PAX A920 Pro: connessione 4G, Wi-Fi e capacità di stampare scontrini. Uno strumento moderno, versatile e facile da usare.

Un'offerta che risulta dunque la scelta perfetta se cerchi un sistema di pagamento senza commissioni e con canone mensile. Per darti un'altra spinta verso il futuro dei pagamenti digitali, ricordati che richiedere un POS su misura per te è davvero molto semplice con Axerve. Non perdere altro tempo, la modernità e la semplicità dei pagamenti ti aspettano.

