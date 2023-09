Per te che sei alla ricerca di un ottimo portatile con cui affrontare le tue più grandi sfide e le tue lunghe sessioni di gaming abbiamo trovato il prodotto perfetto che adesso su Amazon è anche scontato. Si tratta del notebook MSI Katana 15 B12VFK-050IT da 15,6 pollici.

Risparmi 100 euro ma non solo è scontato ma su Amazon puoi anche decidere di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Notebook MSI Katana 15: super prestazioni per le più alte esigenze

Accelera le prestazioni a tutti i livelli con una maggiore velocità di lettura/scrittura della memoria su DDR5 memory. Katana 15 è dotato dell'ultimo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, dotato di core per prestazioni ed efficienza, fornendo una spinta senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi pesanti.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU è estremamente veloce e adatta sia ai giocatori che ai creatori grazie all' architettura Ada Lovelace che offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull'intelligenza artificiale.

Dotato poi di un display veloce e fluido. Non perdere mai uno scatto con le straordinarie immagini e la fluida frequenza di aggiornamento del display di livello IPS a 144 Hz. Questo modello è inoltre dotato di una tastiera RGB a 4 zone con WASD e copritasti appositamente progettati. Goditi la luce colorata che brilla con estrema energia, regalandoti un'esperienza di gioco coinvolgente e con stile!

Con Game Pass giochi a centinaia di titoli di grande qualità. Acquista un laptop gaming MSI con un mese di Game Pass Ultimate incluso. I portatili MSI hanno una garanzia di 2 anni.

Acquista ora su Amazon il portatile MSI in offerta e risparmi 100 euro!

