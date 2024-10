Cerchi un nuovo POS? Scegli myPOS Pro e risparmia 50€!

Se non sai quale POS scegliere per la tua attività, alloradai un'occhiata all'ultima promozione di myPOS. Il terminale giusto può offrire un vantaggio importante sulla concorrenza, in particolare non vanno sottovalutate connettività e i metodi di pagamento accettati.

In questi campi myPOS Pro è la soluzione migliore: si tratta di un lettore portatile, facile da usare e dotato di Wi-Fi e scheda SIM 4G inclusi. In più, per usarlo non serve collegarlo a smartphone o altri dispositivi.

Che aspetti? Approfitta subito dell'offerta di myPOS, potrai avere un terminale potente e sicuro risparmiando ben 50 € sull'acquisto. In pratica, lo paghi 199,99 € al posto di 249,99 €! E le commissioni? Sono solo l'1,20% sulle transazioni eseguite.

Acquista myPOS Pro e risparmia 50 €: scopri i vantaggi dell'offerta

Perché la propria attività abbia successo è fondamentale dotarsi della giusta strumentazione. Come anticipato, anche il POS può fare la differenza nell'offrire ai clienti la miglior esperienza d'acquisto possibile. E in questo myPOS Pro è davvero eccezionale: è sicuro, veloce e accetta tutti i principali metodi di pagamento disponibili, così da semplificare non poco questa fase.

Questo terminale supporta senza problemi pagamenti contactless, QR, chip&pin e banda magnetica. Inoltre, è dotato di AppMarket integrato. Il sistema operativo Android 10 lo rende ancora più facile da usare e la SIM 4G + Wi-Fi inclusi ti permettono di usarlo praticamente in qualsiasi situazione. In aiuto c'è anche una batteria potente e performante.

E non è finita qui: registrati online in pochi e semplici passaggi per aprire un conto multivaluta myPOS con IBAN dedicato, in maniera completamente gratuita. L'accredito istantaneo completa l'offerta, senza costi aggiuntivi!

Non perdere quest'occasione e ottieni myPOS Pro risparmiando ben 50 € sulla spesa finale! Invece di pagarlo 249,99 € lo pagherai solo 199.99 €, con commissioni di appena l'1,20% a transazione! Approfittane il prima possibile: l'offerta è disponibile solo per un periodo di tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.