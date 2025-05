Cerchi un nuovo portatile? Ecco i Dell in offerta per la Tech Week Amazon

Se sta cercando un computer portatile potente risparmiando qualcosina avvaliti di questa nostra lista dei migliori notebook firmati Dell. Grazie alle offerte per la Tech Week Amazon potrai portarti a casa un laptop potentissimo a un ottimo prezzo.

Tech Week Amazon: i migliori computer portatili Dell

Dell Inspiron 15 3530 ha un display da 15,6 pollici e una risoluzione FHD 1920 x 1080 p con refresh rate a 120 Hz. Gode della scheda grafica Intel Iris Xe, di 16 GB di RAM e di un SSD da 512 GB. Inoltre possiede come sistema operativo Windows 11 Home.

Dell Inspiron 15 3520 è dotato del potente processore Intel Core i7 1255U e viene supportato da ben 16 GB RAM e dalla scheda grafica Intel Iris Xe. Monta un SSD da 512 GB, ha un display da 15,6 pollici dai colori brillanti e a bordo Windows 11 Home.

Dell Inspiron 14 è un computer portatile ultra compatto, con i suoi 14 pollici e la tastiera senza tastierino numerico. Come processore c'è il potente Snapdragon X Plus con GPU Qualcomm Adreno e 16 GB di RAM a sostenere il tutto. Windows 11 Home e SSD da 512 GB a completare il quadro.

Dell Inspiron G15 5530, nella versione con Intel Core i5 13450HX e 16 GB di RAM. Oltre ad avere un potente processore e un SSD da 512 GB, è dotato della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 per giocare anche a titoli più recenti. E gode di un display da 15,6 pollici.

Dell XPS 13 9345 è un computer portatile molto pratico e leggero con il suo display da 13,4 pollici FHD+. Monta il potentissimo Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Come GPU troverai Qualcomm Adreno 740 che è in grado di supportare buoni carichi.

Fai alla svelta perché questi prezzi non dureranno per sempre. Quindi prima che scadano approfitta delle offerte Tech Week Amazon e fai il colpaccio. Ti ricordiamo anche che se completi l'ordine adesso riceverai il tuo ordine a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.