Cerchi un NUOVO ANTIVIRUS? Norton 360 Premium è in sconto del 59%

Ogni giorno le minacce informatiche tengono sotto scacco intere aziende e un numero crescente di famiglie, da qui la necessità di munirsi di un antivirus sicuro e affidabile, scegliendo la sua offerta migliore. Come quella che ha per protagonista Norton 360 Premium, il pacchetto più completo di Norton, in sconto del 59% se scegli di attivare oggi il piano di 1 anno a 44,99 euro invece di 109,99 euro.

Norton 360 Premium in sconto del 59% per il primo anno

Il pacchetto di Norton 360 Premium offre una protezione assoluta sia per i tuoi dispositivi che per la tua privacy. A partire dall'azione in tempo reale dell'antivirus, che protegge computer, smartphone e tablet dalle minacce online esistenti. L'offerta include anche una rete VPN, con crittografia avanzata per mantenere al sicuro i tuoi dati privati e navigare in completo anonimato senza che le tue attività vengano tracciate. C'è poi un utile password manager attraverso cui creare, salvare e gestire le tue credenziali di accesso e gli altri dati sensibili in modo più sicuro. Altro punto di forza è il monitoraggio del dark web, con notifiche in tempo reale qualora le tue informazioni personali siano state violate e rese accessibili.

Ormai l'antivirus integrato nel proprio computer non è più sufficiente per fronteggiare un eventuale cyberattacco, serve qualcosa di più. Quel qualcosa di più che offre Norton 360 Premium: approfitta del 59% di sconto sul piano annuale per risparmiare 65 euro nei primi 12 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.