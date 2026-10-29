Cerchi un hosting per un sito ad alto traffico? Aruba ha una nuova soluzione

Aruba Hyper Hosting è la proposta pensata per progetti che hanno bisogno di più risorse rispetto a un hosting condiviso tradizionale poggiandosi su una CPU a 8 core e 16GB di RAM dedicati. Se gestisci un sito professionale, un magazine con molti lettori o un e-commerce che deve reggere picchi di visite è la scelta perfetta: oggi puoi averlo in offerta speciale a 199 euro + IVA per il primo anno.

Con questo servizio avrai risorse dedicate per gestire siti e applicazioni web più impegnative: include spazio web e traffico illimitati, un dominio, certificato SSL DV preinstallato, backup di spazio web e database, caselle email illimitate e due database MariaDB con spazio illimitato. Non mancano nemmeno HiSpeed Cache e CDN, strumenti che possono contribuire a migliorare i tempi di caricamento distribuendo i contenuti e riducendo il lavoro richiesto al server.

La gestione passa dal pannello Aruba, con accesso SSH, installazione delle applicazioni tramite Softaculos e una coda prioritaria per l'assistenza disponibile 7 giorni su 7.

Puoi scegliere tra due configurazioni: Hyper Hosting Linux offre le risorse dedicate e gli strumenti per gestire siti e applicazioni in autonomia. Hyper Hosting Gestito per WordPress, invece, include WordPress preinstallato, aggiornamenti automatici, ambiente di staging e rilevamento malware. Quest'ultimo integra anche strumenti di intelligenza artificiale che aiutano a creare contenuti, generare immagini, costruire pagine e gestire il chatbot.

A partire da 199 euro + IVA per il primo anno è l'offerta che merita la tua attenzione se hai un progetto ormai super avviato che non può permettersi di essere rallentato da un hosting non all'altezza.

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