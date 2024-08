Cerchi un conto con premi in palio? Crédit Agricole offre 250 euro di Buoni Amazon

Conto con premi in palio? Non lo trovi sicuramente dietro l’angolo. Oggi, pero, c’è Crédit Agricole. Per i nuovi clienti che scelgono il conto online, l’offerta è una di quelle da non lasciarsi scappare. Il conto offre una serie di vantaggi che lo rendono un vero e proprio must nel settore bancario.

Un conto con premi in palio: vantaggi incredibili

Questo conto non è solo un deposito di denaro, ma una miniera di occasioni. Partiamo dall'azzeramento del canone mensile di 2 euro. Come? Per i primi 9 mesi non si paga nulla e per chi ha meno di 35 anni, il canone è sempre gratuito. Se poi disponi di un patrimonio di almeno 5.000 euro o accrediti lo stipendio, niente canone da pagare.

Ci sono anche altri vantaggi. La carta di debito è gratuita per i primi due anni e permette prelievi senza commissioni agli sportelli ATM di Crédit Agricole. E poi? I bonifici online sono gratuiti.

Ma il pezzo forte è i buoni Amazon. Per i nuovi clienti che si registrano utilizzando il codice VISA, ci sono fino a 100 euro come cashback sulle spese effettuate con la carta di debito. Esattamente, se superi i 500 euro di spesa, avrai un buono di 50 euro, mentre superando i 1.000 euro, il buono sale a 100 euro. Tutto questo entro 60 giorni dall’apertura del conto. Con la promozione "porta un amico", puoi ottenere altri 150 euro di Buoni Amazon. Quindi, se 6 tuoi amici aprono il conto Crédit Agricole, per ognuno di loro ricevi 25 euro di buoni.

Non perdere questa opportunità di avere un conto con premi in palio che potrebbe offrirti fino a 250 euro in Buoni Amazon. È il momento di portare il tuo denaro a un nuovo livello di convenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.