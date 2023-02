Cerchi strumenti per la manutenzione del PC? Ecco l'offerta che aspettavi

I computer, anche se prestanti e di ultima generazione, con il passare del tempo tendono ad avere performance sempre meno convincenti.

Navigare online, installare/disinstallare software e altre abitudini, portano sul medio-lungo periodo a un calo di prestazioni del dispositivo in uso.

In questo senso, per contrastare il deterioramento delle performance, è possibile agire in due modi distinti.

Il primo prevede la perdita di una gran quantità di tempo per individuare ed eliminare manualmente i file temporanei e non necessari. Questa è una vera e propria impresa che, comunque, molto spesso non risolve del tutto il problema.

La seconda opzione prevede l' utilizzo di software specifici che effettuano la manutenzione del PC automaticamente. In questo contesto, IObit è considerata l'azienda più famosa al mondo.

A rendere ancora più interessanti i suoi prodotti poi, vi è l'attuale promozione, con tanto di sconti su tutti i principali software proposti da questi sviluppatori.

Manutenzione del PC? Non farti scappare la promozione di IObit

In occasione dei suoi 17 anni di attività, IObit ha deciso di proporre con una forte riduzione di prezzo alcune tra le suite che hanno reso questo marchio così famoso. Qualche esempio?

Advanced SystemCare 16 PRO, un software appositamente pensato da IObit per mantenere pulito, sicuro e veloce qualunque tipo di PC Windows. In questo senso, invece dei 29,99 dollari annuali richiesti per l'app, la promozione ha permesso di abbassare il prezzo di appena 19,99 dollari.

Driver Booster 10 PRO, rinomata app che consente di mantenere aggiornati i driver, scende invece a soli 24,95 dollari rispetto ai 39,95 del prezzo di listino.

Per quanto concerne la disinstallazione perfetta dei programmi, IObit Uninstaller 12 PRO risulta una scelta molto apprezzata dagli utenti. In questo contesto, la promozione ha permesso di abbassare il prezzo da 19,99 dollari all'anno a soli 17,99 dollari.

Non solo: gli sconto elencati qui sopra sono per la licenza su un unico computer. Scegliendo la licenza per 3 dispositivi infatti, è possibile ottenere degli sconti che, in proporzione, risultano ancora più convenienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.