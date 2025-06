Centralino VoIP e numeri GNR Ehiweb: più efficienza e clienti soddisfatti

Per un'azienda moderna ogni chiamata può rappresentare un’opportunità di vendita, un’occasione di fidelizzazione o una criticità da risolvere tempestivamente. Ehiweb, provider italiano specializzato in soluzioni VoIP per le imprese, propone strumenti evoluti e flessibili per costruire una comunicazione efficace, integrata e scalabile. Tra questi spiccano il centralino virtuale VoIP, i blocchi di numerazione geografica (GNR) e il numero verde 800 come elemento di valore per il customer care.

Centralino virtuale VoIP: cuore della comunicazione moderna

Il centralino VoIP virtuale di Ehiweb è una soluzione cloud che permette di centralizzare e gestire tutte le chiamate aziendali — in entrata e in uscita — attraverso una piattaforma accessibile via Internet, senza necessità di hardware costosi. È la risposta perfetta alle esigenze di organizzazioni dinamiche, strutturate su più sedi, con personale in mobilità o in smart working.

Tra i principali vantaggi del centralino virtuale Ehiweb:

Interni assegnabili anche a dispositivi mobili o PC.

Gruppi di risposta, regole orarie, code di attesa (gestione avanzata delle priorità e delle fasce orarie).

IVR (risponditore automatico) multilivello personalizzabile, per guidare l’utente verso l’interlocutore desiderato.

Messaggi vocali personalizzati, registrazione chiamate e statistiche dettagliate.

Segreteria telefonica evoluta, con invio automatico dei messaggi vocali via email.

Integrazione con sistemi CRM e help desk per un’esperienza cliente più efficiente (tramite API REST, WebAPI, AMI).

Chat XMPP tra utenti del centralino e funzioni di videoconferenza integrate.

In ottica CRM e gestione clienti, ogni chiamata può essere tracciata, associata a un profilo cliente e monitorata. Il centralino si trasforma così in una piattaforma che non solo collega persone, ma genera valore e dati utili per le decisioni aziendali.

Grazie al centralino VoIP Ehiweb, le imprese possono finalmente svincolarsi da infrastrutture obsolete e ottenere un servizio scalabile, configurabile e accessibile anche da remoto.

I tecnici possono sfruttare la piattaforma VoIP messa a punto da Ehiweb per configurare l'instradamento dinamico delle chiamate (ACR), personalizzabile anche in base a query su database o Web service esterni.

Sono inoltre disponibili il provisioning remoto dei dispositivi SIP, una rubrica centralizzata accessibile via Web con supporto click-to-call e gestione dei file in formato CSV, il servizio fax su T.38 passante, audioconferenze e gestione multiutente/multistanza.

GNR e Selezione Passante: numerazione ordinata, struttura efficiente

Per le aziende che desiderano dotarsi di una numerazione professionale, Ehiweb offre GNR (Geographic Number Range o Gruppo a Numerazione Ridotta, in italiano) con Selezione Passante.

GNR, in particolare, consente di avere una serie di numeri consecutivi (es. da 02.1234501 a 02.1234599), assegnabili a singoli dipendenti, reparti o sedi.

Scegliendo Ehiweb, si possono abilitare dai 10 fino ai 1000 interni, con possibilità di aumentare i canali voce su richiesta. Così, la gestione delle comunicazioni telefoniche diventa davvero semplice grazie all'unica radice e alla gestione centralizzata, ideale per grandi uffici o realtà con sedi distribuite.

I benefici principali del GNR:

Ogni collaboratore o reparto ha un numero diretto, senza passare dal centralino.

Si riduce il carico sulla segreteria o sui centralini tradizionali.

Si migliora l’esperienza di chi chiama, grazie a tempi di risposta più rapidi.

L’organizzazione delle chiamate rispecchia la struttura aziendale.

Combinata con il centralino VoIP, la selezione passante su GNR consente di costruire un’infrastruttura telefonica versatile, distribuita e totalmente personalizzabile.

La potenza della Selezione Passante

La Selezione Passante è il complemento ideale del GNR: consente a chi chiama di raggiungere direttamente un interno, senza dover passare attraverso il centralino o il risponditore automatico (IVR). È come fornire una corsia preferenziale per clienti, partner o fornitori che sanno esattamente con chi vogliono parlare.

Grazie alla Selezione Passante, si possono ridurre i tempi di attesa eliminando il passaggio intermedio del menu vocale, migliorare l'esperienza utente e massimizzare l'efficienza operativa, evitando la necessità di smistare tante chiamate manualmente.

Ehiweb propone una struttura tariffaria pensata per adattarsi a esigenze aziendali diverse: a patire da 10 euro al mese + IVA si possono attivare fino a 200 canali voce contemporanei.

Numero Verde 800: un canale premium per il servizio clienti

Dopo aver ottimizzato la gestione interna delle chiamate, è possibile valutare l'offerta di un canale di contatto gratuito, chiaro e professionale ai propri clienti: il numero verde 800.

Il numero verde Ehiweb è un potente strumento di brand awareness e customer care, ideale per l'assistenza clienti e il supporto tecnico, per campagne marketing e promozioni, servizi post-vendita ed help desk.

Con il numero verde è possibile mettere a disposizione del chiamante un contatto gratuito, da fisso e mobile; gestire orari, messaggi, deviazioni e regole avanzate; collegarlo al centralino VoIP o a dispositivi tradizionali.

Inoltre, un numero verde rafforza la percezione di affidabilità e attenzione al cliente, elementi fondamentali per costruire relazioni durature e aumentare la fidelizzazione.

Come funziona il numero verde Ehiweb

Per essere operativo, il numero verde necessita di una numerazione di appoggio, solitamente geografica (es. con prefisso 02, 06,...), al quale sono inoltrate le chiamate ricevute.

In ottica di efficienza e risparmio, questa funzione può essere svolta da un numero VoIP Ehiweb, che consente la gestione delle chiamate tramite Internet, riducendo sensibilmente i costi di gestione. I costi delle chiamate in entrata variano in base alla provenienza, ad esempio se effettuate da un fisso oppure da rete mobile.

La pagina descrittiva del servizio numero verde 800 Ehiweb contiene tutti i dettagli dell'offerta.

Un’unica piattaforma, tante soluzioni

L’ecosistema VoIP di Ehiweb è progettato per crescere con l’azienda. È possibile iniziare con un centralino base, integrare numerazioni GNR per migliorare l’organizzazione interna, quindi aggiungere eventualmente un numero verde per potenziare le relazioni con il pubblico. Il tutto con:

Supporto tecnico in italiano, reattivo e competente.

Flessibilità totale nella configurazione.

Infrastruttura solida e sicura, interamente sotto controllo Ehiweb.

Attivazione rapida e gestione autonoma attraverso un apposito pannello Web.

Conclusioni

Dotarsi di strumenti di comunicazione avanzati non è più un’opzione. Le soluzioni VoIP proposte da Ehiweb formano un ecosistema completo e modulare, pensato per rispondere alle esigenze reali delle imprese moderne: dalla gestione centralizzata e unificata delle chiamate con il centralino virtuale alla strutturazione efficiente della rete telefonica con GNR e Selezione Passante, fino all’implementazione di un numero verde per rafforzare il rapporto con i clienti.

Affidarsi a Ehiweb significa scegliere una tecnologia evoluta, supportata da competenza tecnica, attenzione al cliente e infrastruttura proprietaria: il modo più semplice e professionale per trasformare ogni chiamata in valore.

