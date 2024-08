C'è un nuovo motivo per passare a Fatturazione Elettronica di Aruba

Il servizio Fatturazione Elettronica di Aruba è tra i gestionali più completi oggi disponibili sul mercato. Non si limita infatti alla creazione, invio e conservazione delle fatture elettroniche, ma aggiunge funzionalità extra come la gestione di preventivi, ordini di acquisto e fattura proforma, oltre al monitoraggio di movimenti di cassa, pagamenti e incassi.

In più, di recente ha aggiunto un ulteriore tassello: l'import facilitato per gli utenti che provengono da Fatture in Cloud. A quest'ultimi d'ora in avanti sarà sufficiente scaricare la cartella zip con tutti propri dati dal pannello di Fatture in Cloud e caricarlo in quello di Fatturazione Cloud di Aruba. In questo modo verranno importati con un'unica azione tutti i dati, quando invece la normale modalità di import prevede il caricamento separato di fatture inviate, fatture ricevute, prodotti, servizi e anagrafiche dei clienti.

A tutto questo si va poi a sommare la nuova promozione in corso: è possibile attivare il servizio di fatturazione elettronica dell'azienda Aruba alla cifra simbolica di 1 euro per 3 mesi.

Fatturazione Elettronica di Aruba in offerta a 1 euro per 3 mesi

Uno dei principali punti di forza di Fatturazione Elettronica di Aruba è la natura modulare del servizio, che consente a ciascun professionista di aggiungere servizi e moduli che soddisfino al meglio le proprie esigenze. Tra questi, si annoverano i moduli Documenti, Incassi e Pagamenti, Ordini Elettronici, WooCommerce, Delega Commercialista e Multiutente.

Al momento, sono oltre 950 mila le partite IVA che hanno scelto di affidarsi al servizio Fatturazione Elettronica di Aruba, con un tasso di soddisfazione pari al 98%. Merito di una piattaforma che consente di gestire in modo professionale tutto il ciclo di vendita, che inizia dai preventivi fino alla fattura elettronica conclusiva.

Grazie alla nuova promozione in corso, è possibile attivare il servizio di Aruba a solo 1 euro per 3 mesi. Al termine del periodo promozionale, si può poi rinnovare l'abbonamento alla piattaforma a partire da 29,90 euro l'anno.

