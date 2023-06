C'è ancora tempo per ottenere tre mesi gratis di Revolut Premium

Scopri la soluzione bancaria che ti permette di viaggiare in tutto il mondo, investire in modo intelligente e risparmiare senza alcuna preoccupazione. Stiamo parlando di Revolut: un conto, una carta Mastercard di alto livello e diversi piani tra cui scegliere.

Premium, a soli 7,99 euro al mese, è perfetto per chi vuole godersi uno stile di vita globale, mantenendo la tranquillità di spendere, investire e risparmiare. Grazie alla promozione in corso potrai accedere a tutti i servizi e i vantaggi di Revolut Premium gratuitamente per i primi tre mesi. Ti basta cliccare qui e iscriverti.

Come accedere alla promozione Revolut

Revolut Premium offre una vasta gamma di vantaggi. Tra i più interessanti, segnaliamo la possibilità di creare un conto multivaluta (trenta quelle disponibili), possibilità di effettuare cambi valuta illimitati e la copertura medica e dentistica d'emergenza globale.

Dal punto di vista economico, Revolut ti permette di inviare denaro gratuitamente ad altri utenti iscritti alla piattaforma, ma anche di inviare bonifici nazionali illimitati e prelevare fino a 400 euro al mese. Per le tue vacanze, Revolut ha pensato alla copertura d'acquisto fino a 2.500 euro all'anno, oltre al cashback fino al 10% sulle prenotazioni di alloggi attraverso la piattaforma "Soggiorni".

Vuoi provare Revolut Premium gratuitamente per tre mesi? Ecco come fare. Innanzitutto accedi alla pagina dedicata e inserisci il tuo numero di telefono. Riceverai un link univoco per scaricare l'app Revolut, che ti consentirà di creare il tuo conto personale. Dopo aver completato le necessarie verifiche, potrai riscattare l'offerta di tre mesi di Premium gratis. La promozione è valida soltanto per i nuovi utenti.

