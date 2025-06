CCleaner: sconto di 65 euro sul piano Professional Plus di due anni

I piani Professional del software CCleaner sono in sconto fino a 65 euro. Grazie alla promozione in corso è possibile acquistare due anni del pacchetto Professional Plus al prezzo scontato di 54,95 euro anziché 119,95 euro, l'equivalente di 27,47 euro l'anno.

La suite Pro Plus di CCleaner include tra le altre cose lo strumento di recupero dei file eliminati, l'ispezione e il monitoraggio delle informazioni di sistema più la compatibilità sia con i dispositivi Mac che i device Android. A questo proposito, vi confermiamo che il prodotto in questione è utilizzabile su tre dispositivi in contemporanea.

CCleaner Professional Plus in offerta a 54,95 euro per due anni

Passano gli anni, ma CCleaner si dimostra ancora uno dei migliori strumenti per ottimizzare un computer con qualche anno sulle spalle. A proposito di ottimizzazione delle prestazioni, la funzionalità brevettata presente nel software è in grado di rendere il proprio computer fino al 34% più veloce, oltre che migliorare l'esperienza di gioco e prolungare la durata della batteria del 30%.

Altri due strumenti di grande efficacia sono Driver Updater e PC Health Check: il primo permette di migliorare la qualità audio e grafica, allontanando il rischio di malfunzionamenti sia dal punto di vista hardware che software; il secondo analizza il computer e offre consigli utili per far fronte a eventuali problematiche riscontrate.

Il pacchetto di due anni CCleaner Pro Plus è in offerta al prezzo scontato di 54,95 euro, l'equivalente di 27,47 euro per 12 mesi, per un risparmio complessivo di 65 euro. Il prodotto, utilizzabile su un massimo di tre dispositivi in contemporanea, può essere acquistato sul sito ufficiale di CCleaner tramite il saldo residuo di PayPal o carta di credito. Qualora poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La promozione in corso sul sito è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.