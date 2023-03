CCleaner Professional: come tenere pulito ed efficiente il PC con un solo euro

CCleaner è il miglior programma per tenere pulito il PC, liberandolo da file inutili, file spazzatura, chiavi inutili del registro e programmi pesanti in auto-avvio. La versione gratuita del programma è ottima per effettuare una pulizia occasionale del sistema operativo, ma se vogliamo ottenere un computer sempre efficiente e veloce è possibile puntare su CCleaner Professional, la versione a pagamento del software (disponibile anche con promo dedicate).

Nei capitoli che seguono vi mostreremo la promozione speciale associata a CCleaner Professional e vi illustreremo come installarlo, come utilizzare tutti gli strumenti inclusi nel software, come aggiornare automaticamente i driver e come attivare la pulizia automatica, una delle caratteristiche più gettonate nella versione a pagamento.

Promozione speciale su CCleaner Professional

Per i lettori di HTML.it è possibile usufruire di tutte le funzioni di CCleaner Professional per Windows all'incredibile prezzo di 1 euro per una licenza valida 1 anno. Questa offerta è valida per 4 settimane.

Tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente fare clic sull'URL, inserire le informazioni necessarie e accedere a CCleaner Professional.

Come si Attiva CCleaner?

Se hai installato CCleaner Professional da uno dei link qui sopra o dal link per il download nell'e-mail di conferma dell'ordine, dovrebbe apparire una finestra di registrazione che ti invita a inserire i tuoi dati.

Apri CCleaner > fai clic su Impostazioni > Abbonamenti.

Inserisci la chiave di licenza nella casella Codice di attivazione.

Fare clic su Attiva

Come utilizzare CCleaner Professional

La versione a pagamento di CCleaner include molte più funzioni rispetto alla versione gratuita: nei capitoli che seguono vi mostreremo nel dettaglio quali sono le funzioni sbloccate e come utilizzarle al meglio.

Controllo integrità

La prima schermata visualizzata permette di eseguire un controllo integrità del PC, alla ricerca di file inutili, ottimizzazioni mancanti e di problemi vari che rallentano il computer.

Nella versione Professional il sistema di scansione è potenziato, controllando in tutte le aree del sistema e segnalando ogni eventuale anomalia in grado di rallentare l'esecuzione dei programmi o l'avvio di Windows.

Pulizia personalizzata

Il menu Pulizia personalizzata è il cuore pulsante di CCleaner, dove è possibile avviare la scansione dei file inutili accumulati nel computer, oltre a cancellare la cache e i dati di tutti i programmi presenti (inclusi i browser).

Per procedere basterà selezionare cosa controllare, premere su Analizza e successivamente su Avvia pulizia.

Anche in questo caso la scansione risulterà potenziata se si utilizza una licenza valida di CCleaner Professional.

Ottimizzazione prestazioni

Questo speciale menu permette di mantenere veloce il PC controllando gli elementi in avvio, le impostazioni errate del sistema e le ottimizzazioni mancanti per i principali programmi.

Questo menu è esclusiva di CCleaner Professional: con la licenza d'uso attiva possiamo aumentare la velocità del computer, aumentare la durata della batteria ed ottenere un maggior controllo sulle prestazioni del PC.

Chi utilizzare il PC per giocare troverà sicuramente interessante il menu Driver Updater, dove è possibile lanciare una scansione approfondita sui driver presenti sul PC e scaricare solo le versioni più aggiornate dei dispositivi e delle periferiche connesse (schede video, schede Wi-Fi etc.).

Questo menu è accessibile solo con una licenza CCleaner Professional: se l'aggiornamento dei driver vi fa perdere troppo tempo conviene approfittare subito della licenza in promozione su HTML.it.

Pulisci registro

Il sistema di pulizia del registro è un'altra funzione molto famosa ed apprezzata di CCleaner; per usarla basta premere su Trova problemi e, dopo la scansione, premere su Controlla problemi selezionati, scegliendo cosa cancellare.

Con esso possiamo ottenere un sistema veloce e ottimizzato anche dopo anni d'utilizzo, evitando problemi legati all'associazione di file e chiavi di registro orfani.

La versione CCleaner Professionale troverà anche le chiavi più difficili, pulendo il registro di sistema come nessun altro.

Strumenti

Il menu Strumenti di CCleaner include numerosi tool pensati per rendere veloce il sistema senza dover scavare tra mille voci delle impostazioni di Windows.

Per esempio è possibile eliminare i programmi e i processi in auto avvio, cancellare le estensioni dei browser, eliminare i programmi superflui, trovare i duplicati dei file, aggiornare i software, ripristinare il sistema, analizzare il disco e cancellare in maniera sicura i dischi e le chiavette USB collegati al PC.

Molte delle funzioni elencate vengono fornite in versione potenziata con una licenza CCleaner Professional, mentre altre saranno accessibili solo con essa (come per esempio l'aggiornamento automatico dei programmi).

Aggiornare tutte le applicazioni in un clic

Con CCleaner Professional è possibile tenere aggiornati tutti i programmi installati con il menu dedicato presente nella sezione Strumenti.

Per aggiornare le applicazioni apriamo il menu Aggiorna software, attendiamo la comparsa di tutti i programmi installati, controlliamo quelli che dispongono di una nuova versione e premiamo su Aggiorna tutto per aggiornare.

Attivare la pulizia automatica PC

Su CCleaner Professional è possibile pianificare la pulizia automatica del sistema, ottima per chi vuole un computer sempre veloce senza dover aprire CCleaner e navigare tra tutti i menu.

Per attivare la pulizia automatica è sufficiente aprire il menu Opzioni -> Programmazione di pulizia, premere su Pulizia automatica e successivamente su Imposta preferenze, così da poter scegliere quando effettuare la pulizia e cosa cancellare automaticamente.

Cancellare automaticamente la cronologia di navigazione

Se invece volessimo attivare la pulizia automatica della cronologia dei browser, davvero un ottimo modo per tutelare la privacy di navigazione.

dovremo aprire il menu Pulizia intelligente, anch'esso disponibile nel menu Opzioni.

Nella finestra che si aprirà spuntiamo la voce Attiva pulizia automatica del browser, spuntiamo i browser che vogliamo pulire automaticamente e selezioniamo l'azione desiderata dal menu a tendina; per la pulizia è possibile utilizzare sia la voce Esegui automaticamente la pulizia in chiusura con avviso sia la voce Esegui automaticamente la pulizia in chiusura senza avviso, in base alle nostre esigenze.

Conclusioni

CCleaner è il programma più scaricato per tenere puliti ed ottimizzati i PC con sistema operativo Windows: esso viene costantemente aggiornato per poter fornire nuove funzioni innovative, molte delle quali accessibili con una licenza d'uso.

La versione Professional del prodotto offre infatti molte funzioni interessanti: permette infatti di ottimizzare le prestazioni, aggiornare i driver del PC, aggiornare i programmi installati, cancellare automaticamente la cronologia, pulire automaticamente il sistema ed attivare la scansione approfondita, per una pulizia molto più curata ed efficace.

Con HTML.it è possibile beneficiare di uno sconto incredibile sulla licenza valida un anno, ottenendo tutte le funzioni aggiuntive presentate in questa guida al costo di 1 €.

Domande frequenti CCleaner Pro Quali sono le differenze tra la versione gratuita e a pagamento di CCleaner? La versione a pagamento di CCleaner ti consente di scansionare a fondo il tuo PC alla ricerca di file inutili, file spazzatura e dati da eliminare, consentendoti di recuperare più spazio rispetto ad altri pulitori. Oltre al miglioramento della scansione, avrai anche Performance Optimizer, Driver Updater, Software Updater e pulizia programmata automatica. Oltre al potenziamento della scansione otterremo anche l’aggiornamento dei driver, l’aggiornamento delle applicazioni e la pianificazione della pulizia automatica. Come attivare CCleaner Professional? Per attivare CCleaner Professional è sufficiente acquistare una licenza d’uso sul sito ufficiale, attendere l’arrivo del codice via email ed inserirlo nella schermata Opzioni -> Chiave di licenza. Su quali sistemi operativi posso installare CCleaner Professional? CCleaner Professional può essere installato su Windows 11 e su Windows 10; se vogliamo scansionare ed ottimizzare anche i sistemi Mac e i dispositivi mobile Android è possibile puntare sulla versione CCleaner Professional Plus, la cui licenza è valida fino a 3 dispositivi Windows, Mac o Android.