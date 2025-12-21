CCleaner Premium in offerta: 70% di sconto sul piano di 12 mesi

CCleaner Premium, il pacchetto completo di CCleaner che include CCleaner Professional Plus, Kamo, CCleaner per Mac e Android, oltre all'assistenza premium, è in offerta limitata a partire da 26,98 euro per un anno invece di 89,95 euro. Merito del 70% di sconto sulla licenza di 12 mesi, valida per cinque diversi dispositivi in contemporanea.

Lo sconto del 70% è riservato anche alla licenza di due anni, anche questa valida fino a un massimo di cinque dispositivi. Se la scelta ricade sul piano di 24 mesi, si pagano complessivamente 53,98 euro anziché 179,95 euro, l'equivalente di 26,99 euro l'anno, per un risparmio quindi pari a 125,97 euro.

Per un computer più veloce e sicuro

Uno degli strumenti più importanti inclusi nel pacchetto CCleaner Premium in offerta è CCleaner Professional Plus, il tool in grado di rendere il proprio computer più veloce e sicuro. Diverse le funzionalità che meritano di essere menzionate, su tutte l'ottimizzazione delle prestazioni che rende il computer fino al 34% più veloce e prolunga la durata della batteria del 30%.

Per essere più precisi, lo strumento incluso nell'abbonamento CCleaner Premium è la versione Plus di CCleaner Professional, la quale include due funzioni extra rispetto alla versione base: Recuva, utile a recuperare qualsiasi tipo di file in modo semplice e veloce, e Speccy, lo strumento in grado di rilevare nell'immediato eventuali problemi e aggiornamenti compatibili.

C'è poi Kamo, l'applicazione progettata dai tecnici di CCleaner per proteggere l'identità degli utenti quando navigano sul web dal tracciamento online. Il suo funzionamento è molto semplice: inserisce informazioni false nei dati che vanno a formare la cosiddetta impronta digitale di ciascun utente, assicurando così una maggiore privacy.

A completare il tutto il supporto premium, un'assistenza online esclusiva che consente di risolvere qualunque problema del PC in qualsiasi momento della giornata. Maggiori informazioni sull'offerta in corso, valida per un periodo di tempo limitato, sono consultabili alla pagina dedicata dell'offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.