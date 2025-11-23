CCleaner Premium allunga la vita di qualunque PC: ora in sconto del 70%

Un computer con qualche anno sulle spalle può rallentare in modo vistoso le sue prestazioni. Avvii più lenti, navigazione sul web a scatti, attese a volte interminabili per completare operazioni che prima terminavano in pochi secondi: tutti segnali che, nella maggior parte dei casi, spingono le persone a cambiare direttamente il PC, spendendo una marea di soldi senza considerare altre possibilità.

E di alternative ce ne sarebbero eccome, per un risparmio anche considerevole. Una di queste è l'utilizzo di CCleaner Premium, pacchetto che include il software CCleaner Professional Plus, la soluzione più avanzata del celebre prodotto CCleaner per l'ottimizzazione delle performance dei computer. In questi giorni è in offerta a 26,98 euro per un anno, grazie al 70% di sconto sulla licenza annuale che permette di ottenere un risparmio di oltre 60 euro.

Come risparmiare in modo intelligente

Oggi per l'acquisto di un nuovo computer si può arrivare a spendere una cifra superiore anche a 1.000 euro. Oltre alla spesa importante, c'è però un altro problema: siamo davvero sicuri della necessità di sostituire il nostro laptop con uno nuovo solo perché va lento?

Il punto centrale della questione è tutto qui. Esistono infatti strumenti idonei che possono rimettere in piedi qualunque computer nel giro di pochi minuti. Uno dei migliori, ci ripetiamo, è CCleaner Premium, che sfrutta CCleaner Professional per restituire nuova vita a PC Windows, Mac e device Android.

Si tratta di un software per tutti, anche di chi non ha grande dimestichezza con il computer. E se ve lo state chiedendo sì, anche per i nostri genitori: d'altronde è sufficiente un clic per avviare lo strumento, a tutto il resto pensa CCleaner con un lavoro impeccabile.

Tutti coloro che si trovano dunque in questa situazione farebbero bene a pensarci due volte prima di cambiare computer. Con un esborso significativamente inferiore, la soluzione al problema è a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.