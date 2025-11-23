Nessun risultato. Prova con un altro termine.
CCleaner Premium allunga la vita di qualunque PC: ora in sconto del 70%

L'offerta permette di risparmiare più di 60 euro sulla licenza annuale valida per cinque diversi dispositivi in contemporanea.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 nov 2025
Un computer con qualche anno sulle spalle può rallentare in modo vistoso le sue prestazioni. Avvii più lenti, navigazione sul web a scatti, attese a volte interminabili per completare operazioni che prima terminavano in pochi secondi: tutti segnali che, nella maggior parte dei casi, spingono le persone a cambiare direttamente il PC, spendendo una marea di soldi senza considerare altre possibilità.

E di alternative ce ne sarebbero eccome, per un risparmio anche considerevole. Una di queste è l'utilizzo di CCleaner Premium, pacchetto che include il software CCleaner Professional Plus, la soluzione più avanzata del celebre prodotto CCleaner per l'ottimizzazione delle performance dei computer. In questi giorni è in offerta a 26,98 euro per un anno, grazie al 70% di sconto sulla licenza annuale che permette di ottenere un risparmio di oltre 60 euro.

Come risparmiare in modo intelligente

Oggi per l'acquisto di un nuovo computer si può arrivare a spendere una cifra superiore anche a 1.000 euro. Oltre alla spesa importante, c'è però un altro problema: siamo davvero sicuri della necessità di sostituire il nostro laptop con uno nuovo solo perché va lento?

Il punto centrale della questione è tutto qui. Esistono infatti strumenti idonei che possono rimettere in piedi qualunque computer nel giro di pochi minuti. Uno dei migliori, ci ripetiamo, è CCleaner Premium, che sfrutta CCleaner Professional per restituire nuova vita a PC Windows, Mac e device Android.

Si tratta di un software per tutti, anche di chi non ha grande dimestichezza con il computer. E se ve lo state chiedendo sì, anche per i nostri genitori: d'altronde è sufficiente un clic per avviare lo strumento, a tutto il resto pensa CCleaner con un lavoro impeccabile.

Tutti coloro che si trovano dunque in questa situazione farebbero bene a pensarci due volte prima di cambiare computer. Con un esborso significativamente inferiore, la soluzione al problema è a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

