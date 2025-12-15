Nessun risultato. Prova con un altro termine.
CCleaner: maxi-sconto del 70% per chi vuole dare nuova vita al PC

Con CCleaner puoi velocizzare il tuo PC o smartphone spendendo soli 26,98€ per un anno. Con garanzia di rimborso entro 30 giorni.
CCleaner: maxi-sconto del 70% per chi vuole dare nuova vita al PC
Con CCleaner puoi velocizzare il tuo PC o smartphone spendendo soli 26,98€ per un anno. Con garanzia di rimborso entro 30 giorni.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 15 dic 2025
Un PC che impiega troppo tempo ad avviarsi o a eseguire operazioni quotidiane può trasformarsi in una vera seccatura, soprattutto quando si studia o si lavora. Per fortuna esistono strumenti capaci di riportare fluidità e reattività anche ai dispositivi più lenti, senza interventi complessi.

Tra le soluzioni più complete c'è CCleaner Premium, un pacchetto studiato per ottimizzare le prestazioni di PC Windows, Mac e persino dispositivi Android. La promozione attiva applica uno sconto del 70%: il pacchetto annuale scende a 26,98 euro, mentre quello biennale si acquista a 53,98 euro.

È previsto anche un periodo di rimborso di 30 giorni, utile per valutare tutte le funzioni senza rischi. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona CClenaer.

Cosa include la promozione su CCleaner Premium

CCleaner Premium agisce su diversi aspetti del sistema. La tecnologia brevettata su cui si basa consente di incrementare le prestazioni generali del computer, liberando risorse inutilizzate e chiudendo processi che ostacolano la velocità. L'intervento si traduce spesso in un miglioramento dell'autonomia nei portatili, grazie a un consumo energetico più efficiente.

Il software può anche correggere criticità interne, ad esempio rimuovendo i driver obsoleti. L'adozione di componenti sempre aggiornati inoltre diminuisce il rischio di malfunzionamenti e mantiene più elevato il livello di protezione del sistema.

A completare il pacchetto c'è un tool dedicato alla gestione dello spazio di archiviazione, utile per eliminare file superflui o sincronizzare i contenuti con i servizi cloud compatibili, come Google Drive e OneDrive.

La suite comprende CCleaner Professional Plus per computer Windows, CCleaner per Mac e una versione dedicata ai device Android. L'abbonamento copre fino a cinque dispositivi.

La promo è attivabile direttamente dalsito ufficiale di CCleaner ed è pensata per chi vuole velocizzare e ottimizzare i propri dispositivi con un unico abbonamento scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

