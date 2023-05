Cavo USB Tipo-C con display a LED per ricarica rapida a 100W a meno di 10 euro su Amazon

Questo rivoluzionario cavo USB Tipo C rappresenta la soluzione definitiva per tutte le tue esigenze. E' fatto di materiali di alta qualità ed è progettato per fornire 100 W massimo in modalità "Ricarica Rapida", inoltre possiede un piccolo display led che ti dice quanto veloce stai caricando il tuo smartphone. Acquistalo ora su Amazon a soli 8,99 euro.

Il Cavo USB Tipo C di SOOPII è costruito con Nylon Intrecciato, un materiale ultra resistente che assicura durabilità e affidabilità a lungo termine. Il nylon intrecciato offre una protezione extra contro l'usura quotidiana, assicurando che il cavo rimanga funzionale e intatto anche dopo molti utilizzi.

Una delle caratteristiche più uniche di questo cavo è il suo display a LED. Questo display fornisce informazioni in tempo reale sulla ricarica del dispositivo, e ti permette di monitorare il processo e di sapere quando il tuo dispositivo è completamente carico.

Il Cavo USB Tipo C di SOOPII è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui lPad Air, lPad Pro, Huawei P40, MacBook Pro e molti altri. Che tu stia cercando di ricaricare il tuo tablet, il tuo smartphone o il tuo laptop, questo cavo ti fornirà la potenza di cui hai bisogno.

Non solo, possiede un design elegante che lo rende un accessorio elegante per qualsiasi tipo di dispositivo. Non perdere l'opportunità e approfitta ora del COUPON del 20% riscattabile su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.