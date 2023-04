Cavo USB-C BLACKSYNCZE: su Amazon SCONTO del 40% su due pezzi

Molto spesso, quando dobbiamo collegare o ricaricare un dispositivo mobile o una console portatile, oppure ci capita di cercare un cavo che sia adibito anche al passaggio dei dati, ma non abbiamo a disposizione quello che ci serve. Qualunque sia il motivo, è sempre giusto avere dei cavi a disposizione, o ancora meglio, di scorta, per tutte le nostre esigenze. Quella di oggi potrebbe essere una buona occasione, con l'offerta di Amazon dedicata a un set di 2 cavi USB C di BLACKSYNCZE.

Sappiate che se vi serve un articolo di questo tipo, da oggi su Amazon il set di 2 cavi USB C di BLACKSYNCZE a soli 5,99€, con uno sconto del 40% sul prezzo totale.

Set 2 cavi USB-C BLACKSYNCZE: cavi per tutto

Questi cavi sono in filo di rame, intrecciato più spesso per una trasmissione di dati e di energia più stabile e veloce. Inoltre supportano la tecnologia di ricarica rapida QC 3.0, con una potenza di ricarica massima di 3.1 A e una velocità di trasferimento massima di 480 Mbps. Tuttavia i cavi NON supportano le tecnologie SuperCharge di Huawei, DASH Charge OnePus e TurboPower.

In ogni caso questi cavi USB-C BLACKSYNCZE sono compatibili con un vastissimo numero di modelli di smartphone delle più grandi marche, come Samsung, Honor, Redmi, LG, Google Pixel, Xperia ed altri.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.