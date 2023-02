Cavo USB-C 60W da DUE metri: super utile a PREZZO affare su Amazon (5€)

Un cavo super resistente e super utile lungo due metri, che arriva a supportare fino a 60W: oggi puoi farlo tuo a soli 5 euro con spedizioni gratuite garantite da Amazon. Approfitta dell'offerta per avere sempre a portata di mano un prodotto progettato per durare nel tempo e che è costruito con materiali di qualità che si differenziano dai normali cavetti USB type C che si trovano in commercio.

Cavo USB-C 60W: lungo e resistente

Questo cavo è super resistente, costruito in acciaio inossidabile nichelato, non corrosivo e non ossidante, con le basi a perno placcate in oro, e apparecchiature di contatto plug-in più stabili. In questo modo non dovrai mai preoccuparti di piegarlo o danneggiarlo anche in caso di uso intenso.

Tra gli aspetti che piacciono di più a chi lo ha già comprato ci sono il fatto che è anche realizzato per gestire la corrente fornita ed evitare quindi sbalzi di tensione, e la piena compatibilità con tanti dispositivi, famosi come i Samsung Galaxy o i Google Pixel, e quelli meno conosciuti.

Avendo l'attacco USB-C su ambo i lati lo puoi utilizzare anche per collegare due smartphone tra loro. Basta poi perdere tempo con cavi lenti che ci impiegano ore per completare un ciclo di carica: abbinato al caricabatterie adatto, con questo cavo USB-C la velocità di ricarica è più veloce di quella di un cavo di ricarica normale.

Il cavo è lungo tre metri e quindi lo si può usare a buona distanza senza preoccuparsi di posizionare per esempio il device da ricaricare in posizioni scomode, o collegare due dispositivi distanti tra loro. Non ci sono scuse, quindi, oggi puoi farlo tuo a soli 5 euro ma devi fare in fretta, prima che vada esaurito su Amazon, dove puoi prenderlo con spese di spedizione veloci e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.