Cavo per RICARICA RAPIDA USB-C da oggi in SUPER OFFERTA su Amazon!

Ricaricare il proprio cellulare in poco tempo è essenziale, e la vita frenetica di tutti i giorni ne è la prova più semplice. Per farlo però e necessario non solo avere un caricatore che supporta la ricarica rapida, ma anche un cavo che la trasporti a tale velocità. Ebbene, da oggi puoi ottenere ben due cavi di questo tipo a un prezzo esagerato!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il set da 2 cavi da ricarica rapida di INIU a soli 13,99€, con uno sconto del 26% sul totale che ti farà risparmiare ben 5€!

Ricarica rapidissima a portata di cavo!

Questi due cavi di INIU sono esattamente quello che ti serve per ricaricare a velocità esagerata il tuo smartphone. Possiedono due entrate USB di tipo C, e sono estremamente resistenti grazie al rivestimento di nylon intrecciato.

Si tratta di cavi dotati del più recente chip Emark2.0 esclusivo 100W massimizza la sicurezza di ricarica attraverso la regolazione automatica della potenza. Tranquillo per quanto riguarda la compatibilità, dato che potrai usarlo su praticamente tutti i dispositivi USB-C, compresi tablet, cuffie, controller e molto altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.