Cavo Lan ad altissima velocità ad un PREZZO RIDICOLO su Amazon (-35%)

Un Cavo Lan è essenziale per la connessione stabile e affidabile delle reti locali. Oggi, su Amazon, il Cavo Lan piatto ad alta velocità da 1 metro (ideale per spazi piccoli), è in sconto del 35% ed è venduto ad un prezzo irrisorio: 4,50€.

Cavo Lan ad un prezzo imperdibile su Amazon

Il Cavo Ethernet ad Alta Velocità CAT 7 rappresenta l'apice delle prestazioni nel campo della connettività di rete, offrendo una larghezza di banda eccezionale fino a 600 MHz e una velocità di trasmissione incredibile di 10 Gbps. Questo lo rende ideale per l'utilizzo sia domestico che in contesti lavorativi. La trasmissione stabile è garantita grazie al filo di rame senza alogeni da 32 AWG, che assicura una velocità di Internet superiore. Il design unico del cavo piatto Cat7 aggiunge un tocco di versatilità, realizzato con materiale PVC di alta qualità e resistente alla corrosione, agenti atmosferici e raggi UV. La sua durabilità lo rende adatto a varie ambientazioni come casa, ufficio o hotel. La forma piatta si dimostra più flessibile, ideale per installazioni sotto pavimenti, tappeti e battiscopa, ottimizzando lo spazio e creando un ambiente ordinato. La grande compatibilità del cavo piatto Cat7 abbraccia una vasta gamma di dispositivi con connessione di rete RJ45, tra cui PC, computer, notebook, modem, router DSL, switch, telecamere di rete, stampanti di rete, console di gioco, smart TV, ricevitori hi-fi, lettori multimediali, e radio Internet. La retrocompatibilità con Cat5e, Cat5, Cat6 è un vantaggio, garantendo prestazioni superiori rispetto a tutte queste opzioni. Acquista il Cavo Lan a 4,50€ su Amazon Il Cavo Lan da 1 metro ad altissima velocità e dal design piatto è in sconto su Amazon del 35% applicabile tramite coupon, prezzo finale: 4,50€. Approfittane subito e assicurati una connessione stabile e veloce.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.