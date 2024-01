Cavo HDMI Ultra Amazon Basics a 6,90€ in MAXI SCONTO

Amazon Basics è una linea di prodotti di marca Amazon che offre una vasta gamma di articoli essenziali per la vita quotidiana a prezzi competitivi e oggi è presente uno sconto del 16% sul cavo HDMI Ultra, venduto a 6,90€.

Cavo HDMI Ultra ad un prezzo regalato su Amazon

Il cavo HDMI Amazon Basics è progettato per offrire prestazioni di alta qualità e affidabilità nelle connessioni audio e video. I contatti placcati oro 24 K non solo conferiscono al cavo un aspetto elegante, ma forniscono anche una migliore resistenza alla corrosione e un trasferimento del segnale ottimale. L'involucro protettivo esterno in polietilene ad alta densità e cloruro di polivinile offre una copertura completa, isolando efficacemente dai segnali esterni e preservando la qualità del segnale.

Il profilo intrecciato in metallo e la schermatura a due strati in alluminio e Mylar assicurano una protezione efficace contro le interferenze dei segnali esterni. Questa costruzione robusta garantisce una trasmissione stabile e riduce al minimo la perdita di segnale, contribuendo a mantenere la qualità dell'esperienza audio e video.

Il cavo HDMI da maschio A a maschio A supporta una serie di funzionalità avanzate, tra cui Ethernet, 3D, video 4K e il canale di ritorno audio (ARC). È conforme allo standard HDMI, offrendo una larghezza di banda fino a 18 Gb/s ed è retro-compatibile con le versioni precedenti.

Compatibile con tutte le principali piattaforme di intrattenimento, il cavo Amazon Basics si adatta a lettori Blu-Ray, TV Real 3D, ricevitori AV con Full HD e Ultra HD. Supporta tutte le risoluzioni per console di gioco, garantendo un'esperienza visiva e sonora eccezionale.

Oggi, su Amazon, il cavo HDMI targato proprio Amazon Basics viene messo in sconto del 16% e venduto a 6,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.