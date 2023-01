Cavo HDMI 4K: passa all'Ultra HD con appena 7€ (offerta lampo)

Il cavo HDMI del marchio Sweguard supporta la risoluzione 4K Ultra UD per offrirti una qualità video chiara e un'esperienza di visione come mai prima d'ora. È anche retrocompatibile con le versioni precedenti HDMI.

In queste ore su Amazon è in offerta a più di metà prezzo: fai tuo il cavo HDMI con supporto all'Ultra HD a soli 7 euro, grazie al maxi sconto del 55%. Affrettati però, perché è un'offerta lampo destinata a terminare in breve tempo.

Offerta lampo super per il cavo HDMI 4K di Sweguard

Il cavo HDMI del marchio specializzato Sweguard è in grado di offrire una risoluzione fino a 3840*2160 (Ultra HD), quattro volte meglio rispetto alla classica risoluzione 1080p (HD). In più supporta l'ingresso audio, video e 3D, in questo modo vedrai sempre immagini e colori nitidi, oltre a vivere un'esperienza sonora di altissimo livello.

Scegli tu a quale dispositivo desideri collegarlo. Il cavo HDMI con supporto al 4K funziona con PS3, PS4, Smart TV, computer, monitor, proiettori, eccetera. Vuoi usarlo su Apple TV o Fire TV per godere della risoluzione 4K dei tuoi contenuti preferiti? La compatibilità universale del cavo ti permette tranquillamente di farlo.

Aggiungi al carrello ora il cavo HDMI 4K di Sweguard, in questo modo approfitterai di un risparmio di 9 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (16 euro) e non spenderai un solo centesimo per le spese di spedizione (offerte da Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.