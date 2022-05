Cavo da 3M DisplayPort, DP 1.4 e Certificato VESA ad un prezzo incredibile su Amazon

Se stai cercando un cavo DisplayPort, sei nel posto giusto! KabelDirekt ha appena messo in offerta su Amazon il Cavo DisplayPort DP 1.4 da 3 metri e certificato VESA ad un prezzo imbattibile: solo 21,50 euro.

Prima di tutto, assicurati di selezionare la versione DisplayPort giusta per le tue esigenze. Questo perché i cavi DisplayPort sono compatibili con le versioni precedenti, sembrerebbe logico optare per un cavo DisplayPort 1.4 più recente, che ha una larghezza di banda totale massima di 32,40 Gbps in media.

In merito a KabelDirekt, questo cavo supporta una risoluzione massima che può arrivare fino a 8K a 60 Hz o 144 Hz, inoltre supporta lo standard HDR10.

Questa caratteristica lo rende la scelta ideale per i monitor da gaming o da ufficio che hanno la funzionalità Freesync/G-SYNC implementata già all'interno. Inoltre è stato testato e garantito per il montaggio VESA.

Puoi acquistare questo prodotto su Amazon approfittando dello sconto già applicato sul costo finale, e ricordati sempre che puoi usufruire della spedizione gratuita per i clienti Prime.

