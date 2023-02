Cavi per iPhone 2m: compare un OTTIMO SCONTO su Amazon

Chi vive la giornata in modo frenetico lo sa bene: i cavi non sono mai abbastanza, e spesso non sono con noi dove e quando ci servirebbero: in automobile, a casa vicino al comodino, in borsa per le emergenze, e chi più ne ha più ne metta. Se ci mettiamo poi che gli iPhone non sono compatibili con tutti i cavi, e che quelli della Apple non sono sempre a buon mercato, capirete bene che avere una scorta è ancora più complicato. I cavi della Cionum di cui vi parliamo saranno quindi adatti a voi!

Da oggi, il set da 2 cavi per iPhone da 2mt della Cionum è in offerta su Amazon a soli 10,90€, con il 22% di sconto sul prezzo di listino.

Cavi per iPhone 2m: dove e quando ci servono

Come già vi abbiamo anticipato, si tratta di cavi che vi potranno essere utili in diversi luoghi e momenti della giornata, compatibili anche con i tablet. Sono dei cavi utili per le emergenze, dotati di carica rapida grazie ai fili di rame da quattro core di alta qualità.

La lista di dispositivi iPhone con cui questi cavi sono compatibili è lunghissima, e potrete trovarla direttamente sulla pagina Amazon dedicata a questi cavi di ricarica per iPhone da 2m. Ricordiamo che ogni cavo contiene un chip di autorizzazione rilasciato per garantire la compatibilità con iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.