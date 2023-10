Cattura i momenti migliori con la Fujifilm Instax Square SQ6 in offerta!

Alcuni momenti sono troppo belli e fugaci per richiedere una macchinetta professionale per essere immortalati, a volte devono essere "cotti e mangiati", una gioia fugace che vorremo portarci dietro così com'è. Per questo esistono le macchinette istantanee, e se non ne una a disposizione, ma è proprio quello che ti serve, puoi approfittare dell'offerta di oggi per la Fujifilm Instax Square SQ6!

Infatti da oggi puoi acquistare su Amazon in offerta la Fujifilm Instax Square SQ6 a soli 99€, con uno sconto sul totale del 26% che ti farà risparmiare ben 34€ sul prezzo più basso recente!

Foto magnifiche, subito pronte!

Questa macchinetta fotografica istantanea è comoda ed incredibilmente versatile. Possiede la regolazione automatica dell'esposizione, che rileva la luminosità dell'ambiente e si regola per fornire la giusta velocità dell'otturatore e l’intensità corretta del flash. Avrai dalla tua anche diverse modalità, come la Macro Mode e la Modalità Selfie.

Compresi nel pacchetto con l'acquisto della Fujifilm Instax Square SQ6 avrai anche una tracolla e tre filtri colore per il flash, per realizzare foto dai colori originali e creativi.

