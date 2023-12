Cassa portatile JBL al 23% di sconto per un prezzo da outlet

JBL è un'azienda leader nel settore audio e nella realizzazione di prodotti legati proprio all'audio. Oggi, su Amazon, la cassa bluetooth JBL è in sconto del 23% per un costo finale di 49,99€.

JBL: la cassa portatile CLIP 4 in promozione

Lo speaker JBL Clip 4 rappresenta l'apice dell'esperienza audio portatile grazie al suo potente Pro Sound. Con la sua forma ultracompatta, questo diffusore Bluetooth si conferma come compagno ideale da portare sempre con te. La sua capacità di produrre un suono di alta qualità e con bassi corposi trasforma l'ascolto di musica da smartphone o tablet in un'esperienza extra coinvolgente.

Il design ultraportatile del JBL Clip 4, contraddistinto da tessuti variopinti, non solo offre uno stile accattivante ma consente anche di trasportare agevolmente lo speaker tascabile ovunque tu vada. Il pratico moschettone integrato aggiunge un tocco di funzionalità, consentendo di attaccare il diffusore a zaini, cinture o borse con facilità.

La resistenza all'acqua e alla polvere rende il Clip 4 un compagno affidabile in qualsiasi ambiente. Con una sola ricarica, la batteria ricaricabile del Clip 4 offre un'autonomia fino a 10 ore di riproduzione musicale in streaming wireless.

Inoltre, il pacchetto include non solo il JBL Clip 4, ma anche un cavo USB Type C, una guida rapida per un setup veloce e una scheda dati di sicurezza. Il Clip 4 si presenta come una soluzione completa e affidabile per coloro che cercano un compagno di viaggio versatile e potente.

La cassa portatile targata JBL è in sconto su Amazon del 23% per un prezzo d'acquisto finale di 49,99€. Approfittane subito!

