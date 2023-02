Cassa Bluetooth portatile Sony X-Series, sconto di oltre 100 euro su Amazon

Migliora l'esperienza audio anche all'aperto grazie all'altoparlante Sony X-Series SRS-XG500. Il disposivo è in grado di resistere al bagnato e la sabbia e possiede due woofer, due tweeter e radiatori passivi, progettati per emettere voci chiare e nitide con bassi potenti. Acquistala su Amazon a soli 295,99€ invece di 420,00€.

Ascolta in streaming i tuoi brani preferiti da uno smartphone o usa i tuoi talenti per intrattenere con un microfono (opzionale) e una chitarra. Le luci LED multicolori integrate aggiungono atmosfera e l'intrattenimento che offri durerà per l'intera festa grazie a un robusto sistema di batterie.

Il sistema di altoparlanti X-Balanced all'interno dell'XG500 è costituito da due woofer da 4,3" e due tweeter da 0,98", insieme a una coppia di radiatori passivi su ciascuna estremità. Il diaframma non circolare aggiunge più superficie a ciascun driver, il che ha lo scopo di produrre un suono più chiaro, più ricco e bassi potenti. Il suono può essere regolato secondo necessità, quindi se hai di più bassi, l'attivazione di MEGA BASS amplificherà tutto. Attiva LIVE SOUND per ricreare il paesaggio sonoro di un concerto dal vivo.

Una porta USB posteriore integrata ti consente di collegare un'unità esterna per la riproduzione, oppure puoi accoppiare il tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth e riprodurre in streaming file e app musicali in modalità wireless. Se vuoi essere la star dello spettacolo, gli ingressi sul retro dell'XG500 ti consentono di collegare un microfono o una chitarra opzionali per cantare al karaoke e suonare insieme alla canzone.

Con fino a 30 ore di riproduzione a piena carica, l'XG500 può intrattenere te e i tuoi ospiti per tutta la notte. Se hai dimenticato di caricare l'altoparlante e gli ospiti stanno arrivando, una ricarica rapida di 10 minuti ti darà fino a 3 ore di riproduzione.

Le luci LED multicolori integrate su entrambe le estremità garantiscono diversi modelli di illuminazione che possono essere selezionati tramite App Music Center. L'XG500 può essere collegato a un massimo di 100 altoparlanti compatibili per sincronizzare musica e luci per supportare eventi di grandi dimensioni.

La porta USB di tipo A può essere utilizzata per assorbire parte dell'energia dell'XG500 per ricaricare uno smartphone o un tablet. È una funzione utile per ricaricare rapidamente il telefono di un ospite o per fornire al tuo dispositivo una potenza sufficiente per durare il resto della festa. Non lasciarti scappare lo sconto del 30% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

